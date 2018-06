Tudorel Toader dezvăluie ce se va întâmpla cu secretele din arhiva SIPA. 'Am sesizat DIICOT. Nu am răspunsul'

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a declarat că subiectul privind arhiva SIPA nu este clarificat şi că o comisie are trei ani la dispoziţie să inventarieze documentele de acolo. Potrivit ministrului, documentele care fac referire la viaţa privată vor fi distruse, iar cele secrete vor fi desecretizate, transmite news.ro.

Ministrul Tudorel Toader a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că a vizitat personal arhiva SIPA şi acolo a găsit o mulţime de cărţi de muncă ale foştilor angajaţi din penitenciare.

”Povestea cu arhiva SIPA e veche, încă nu e clarificată. Eu când am devenit ministru al Justiţiei ştiam că există arhiva şi că sunt dezbateri. Am promovat o hotărâre de Guvern prin care am solicitat să constituim o comisie specială cu certificat ORNISS şi să vedem şi noi ce e în arhivă. Guvernul a adoptat hotărârea, eu am acces în baza legii, m-am dus cu comisia şi am intrat în arhivă. Când s-a deschis uşa la arhivă prima dată am văzut teancul de cărţi de muncă ale foştilor angajaţi din penitenciar care se pensionaseră, dar cartea de muncă stătea în arhivă şi nu putea să dovedească vechimea”, a spus ministrul.

Tudorel Toader a declarat că membrii comisiei au la dispoziţie trei ani să inventarieze documentele din arhiva SIPA.

”Comisia are trei ani în care să inventarieze documentele. Unele sunt consemnări ţinând de viaţa privată şi atunci am spus că e normal titularul să aibă acces, poate vrea să vadă ce făcea la 25 de ani. E acces la viaţa privată. Altele pot ţine de arhiva naţională şi urmează să fie transferate acolo, altele de siguranţa statului şi trebuie să fie transferate la arhiva de specialitate. Poate unele conţin informaţii care pot fi valorificate de autorităţi. Am înfiinţat comisia şi la finalul celor trei ani vedem ce rămâne din ea. Cele cu viaţa privată le distrugem, restul le transferăm, iar cele secrete le desecretizăm. La finalul celor trei ani o să scriem pe uşă «Aici a fost arhiva SIPA, să le fie de bine»”, a spus Toader.

Ministrul a mai subliniat că între timp, la nivelul Parlamentului a fost înfiinţată o comisie specială care se ocupă de această arhivă.

”Între timp, parlamentul a înfiinţat o comisie specială care se ocupă de arhivă. Au făcut audieri, au făcut confruntări, au făcut o treabă bună, au făcut un raport pe multe zeci de pagini care va fi făcut public. Eu, ca ministru am văzut cine a intrat în arhivă, cine nu a intrat, dacă avea sau nu certrificat ORNISS pentru acces. Unde am avut dubii rezonabile, le-am sesizat DIICOT spre a verifica dacă fapta constituie ceva de competenţa dânşilor. Nu am răspunsul DIICOT”, a mai spus ministrul.

În 20 martie, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis să pună la dispoziţia comisiei parlamentare de anchetă privind arhiva SIPA toate documentele şi înscrisurile aflate în arhiva CSAT în legătură cu Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie.

Comisia de anchetă a arhivei SIPA a fost înfiinţată la finalul lunii septembrie 2017 de către Parlament pentru a clarifica aspectele legate de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, declara în luna octombrie a anului trecut, în faţa comisiei de anchetă privind arhiva SIPA, că a fost avertizat când a fost numit în funcţie că la minister există o bombă cu ceas care ticăie şi că ea se numeşte arhiva SIPA.

Toader a spus că şi-a făcut o imagine despre arhivă ”cât de cât apropiată” de adevărul accesibil lui şi a decis să nu tacă la fel ca predecesorii săi, sperând că pe durata mandatului nu va ieşi în spaţiul public problematica SIPA.

Comisia a fost condusă de către senatorului Serban Nicolae, care a fost înlocuit, în februarie, cu cu senatorul PSD Viorel Salan.

Comisia de anchetă a arhivei SIPA este alcătuită din senatorul PSD Marian Pavel, senatorul PSD Adrian Diaconu, senatorul PSD Alexandru Bălănescu, deputatul PSD Costel Dunava, deputatul PSD Liviu Pleşoianu, deputatul PSD Mihai Popa. De asemenea, din partea PNL sunt deputatul Gabriel Andronache şi Cristina Trăilă, dar şi senatorul Daniel Fenechiu. USR este reprezentat de senatorul Mihai Goşiu, iar PMP pe deputatul Robert Turcescu.

Până acum, în comisie au fost audiaţi şi foştii ministri ai Justiţiei Cristian Diaconescu, Tudor Chiauriu şi Titus Corlăţean.