Tudorel Toader explică scrisoarea trimisă către Financial Times, referitoare la Codruța Kovesi - Este redactată și trimisă în numele Guvernului

Ministrul Justiției susține că scrisoarea trimisă către Financial Times, in care o critica pe Laura Codruta Kovesi si explica de ce nu ar trebui sa fie procuror sef european, este un document oficial, redactat si trimis in numele Guvernului României - VEZI SCRISOAREA AICI

"Este o scrisoare oficială, redactată și trimisă în numele Guvernului României", a declarat Tudorel Toader pentru Hotnews.ro.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a transmis o scrisoare publicației britanice Financial Times în care susține ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror sef al Parchetului European.