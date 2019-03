Tudorel Toader, scrisoare către Financial Times: Codruța Kovesi nu ar trebui sa fie numită procuror șef european. A fost revocată pentru că a încălcat legea

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a transmis o scrisoare publicației britanice Financial Times în care susține ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror sef al Parchetului European.

"Nu am nimic personal împotriva Laurei Codruta Kovesi, unul dintre cei trei candidati la functia de procuror sef al Parchetului European. Dar din toate dovezile pe care le-am văzut - de la judecători, procurori și alte surse credibile - ea nu ar trebui să fie numită în această poziție extrem de importantă. Laura Codruta Kovesi nu a fost revocata anul trecut din fruntea DNA pentru ca a tintit politicieni corupti. A fost revocata pentru ca a incalcat legea. CCR a spus asta. Strategia de investigatii a doamnei Kovesi a fost bazata pe constrangere. Dupa ce doamna Kovesi a plecat de la DNA am descoperit ca, timp de patru ani, perioada in care a fost la conducere, au fost deschise 3.420 de investigatii ale DNA impotriva judecatorilor si procurorilor, peste jumatate di magistratii din tara. Acesta investigatii au ramas deschise si nu au fost trimise in judecata niciodata. Erau folosite pentru a constrange sistemul judiciar", se arata in scrisoarea lui Tudorel Toader.

În scrisoare, ministrul Justiției vorbeste și despre Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, care "a preluat 1.422 dosare de la DNA", iar "in jur de 70% au fost sesizari din oficiu, nu ca rezultat al unor plangeri sau sesizari externe".

"Cele mai multe au ramas deschise cel putin 2 ani si, potrivit raportului, au fost deschise ca raspuns la hotararile care nu raspundeau dorintelor DNA. Dana Gîrbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor, a numit raportul 'socant'", mai scrie Tudorel Toader.

Ministrul sustine ca atunci când un judecator sau procuror nu ceda presiunilor, se incepea cercetarea pentru ca persoana in cauza "sa poata fi suspendata din functie si eliminata din cazurile in care DNA avea un interes".

Toader vorbeste despre "modificări ale transcrierilor convorbirilor telefonice, dovezi false, denunțuri false ale martorilor", gasite in dosarele DNA.

"Aceasta nu este justiție. Parchetul European trebuie să urmărească infractorii, dar nu prin sacrificarea respectării drepturilor omului și a procesului corespunzător", incheie ministrul.

Scrisoarea vine dupa ce, saptamana trecuta, Financial Times a publicat un articol in care jurnalistii scriau ca Laura Codruta Kovesi este femeia potrivita pentru postul de procuror sef european.