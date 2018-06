Tudorel Toader îi dă replica lui Augustin Zegrean în scandalul CCR: 'Deciziile produc efecte de la data publicării'

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă organizată la Arad, că aşteaptă ca, în viitor, să se întâmple ceea ce este firesc, necesar şi obligatoriu, să se respecte legea, Constituţia şi deciziile Curţii Constituţionale a României.

"Aştept ca în viitor să se întâmple ceea ce este firesc, necesar şi obligatoriu. Să respectăm legea, să respectăm Constituţia, să respectăm deciziile Curţii Constituţionale. Am vorbit foarte mult pe această temă. De fiecare dată am spus că nu există şi nu trebuie să existe un termen în Constituţie; nu există şi nu trebuie să existe un termen în decizia Curţii Constituţionale, în care preşedintele să-şi exercite obligaţia. Aceasta pentru că potrivit aticolului 147 din Constituţie, orice decizie este obligatorie pentru toată lumea, produce efecte de viitor, produce efecte de la data publicării în Monitorul Oficial. Prin urmare, efectele sunt de la data publicării în Monitorul Oficial pentru toată lumea, pentru orice român, orice cetăţean şi autoritate, fără a se face vreo distincţie, după cum suntem în controlul apriori, înainte ca legea să intre în vigoare, sau în controlul posterior, în timp ce legea este în vigoare", a afirmat Toader, potrivit agerpres.ro El a menţionat că toate deciziile produc efecte de la data publicării lor în Monitorul Oficial, nefiind normal să existe un termen."Eu ştiu că în spaţiul public s-a vorbit demult despre necesitatea acelui termen. Din punctul meu de vedere am spus şi repet: nu a existat şi nu era normal şi firesc să existe un termen, toate deciziile producând efecte de la data publicării, neexistând vreo decizie care să zici că produce efecte peste o zi, sau peste o lună. Nu există vreo decizie care să spună că efectele sunt la o dată ulterioară. Din moment ce în cazul nostru s-a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională, un blocaj între autorităţile părţi la conflict, dacă ar exista un termen de la data publicării, ar însemna să-i dai uneia dintre părţi un termen în care să menţii părţile în blocaj, în care să permiţi menţinerea conflictului de natură constituţională. Nu avem aşa ceva, nu a existat aşa ceva. Curtea a tranşat al 17-lea conflict juridic de natură constituţională constatat că există şi de fiecare dată, în temeiul lui 146 litera i din Constituţie, Curtea a spus că (...) pentru a ieşi din blocaj instituţional, pentru evitarea blocajelor pe viitor, în mod obligatoriu pentru toate părţile, deciziile trebuie aplicate", a precizat ministrul Justiţiei.

Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, sa declarat, joi, că deciziile Curții sunt obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial însă, în acest caz, nu există un termen până la care președintele Klaus Iohannis este obligat să emită actul de revocare al șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.



“Deciziile Curții sunt obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial. Acum, cu punerea în aplicare, lucrurile sunt puțin mai complicate. În situația legilor, care sunt declarate neconstituționale prin decizia Curții, legea din momentul acela 45 de zile este suspendată și dacă în termenul acesta de 45 de zile Guvernul sau Parlamentul, după caz, nu pun legea în acord cu decizia Curții, legea nu se mai aplică, se scoate din legislația activă. În situația aceasta, de conflict juridic de natură constituțională, nu există un termen prevăzut în Constituție și nici în lege, în care cel care este declarat de Curte în conflict, fiind autorul conflictului, să găsească soluții de ieșire din conflict. Sigur în situația de față, Curtea Constituțională a găsit soluția și a dictat-o prin dispozitivul hotărârii când a spus că președintele emite decizie de revocare din funcție a procurorului general dar, dacă tot a spus asta, puteau să fac un pas mai departe și să spună în cât timp pentru că știau că nu există un termen în care lucrul acesta trebuie făcut. Deci, este la latitudinea președintelui, la înțelepciunea președintelui când să facă sau dacă face acest lucru. Președintele poate să stabilească singur când o face”, a declarat Augustin Zegrean, pentru MEDIAFAX.



Curtea Constituţională a României a publicat joi motivarea deciziei prin care a stabilit că preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, fiind constatată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare formulată de ministrul Justiţiei.