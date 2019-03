Tudorel Toader intră la judecata PSD: 'Va fi evaluat'

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, urmează să fie evaluat de Partidul Social Democrat, în anumite condiții. Anunțul a fost făcut de senatorul PSD, Liviu Pop.

Liviu Pop a declarat, miercuri, că în cazul în care ministrul Justiției Tudorel Toader nu a atins țintele programului de guvernare privind justiția, atunci acesta va fi evaluat alături de ceilalți miniștri ai Guvernului la următorul Comitet Executiv al partidului, informează Mediafax. "În primul rând, românii trebuie să fie mulțumiți iar evaluarea programului de guvernare, și pe zona Ministerului de Justiție, o s-o facă CEx cred cât de curând și atunci o să aflăm exact fiecare ministru cât a implementat din programul de guvernare și efectiv Guvernul cât a implementat. Tudorel Toader nu a promis nimic. Noi am promis în campanie electorală în 2016 că vom face multe lucruri pentru români, inclusiv pe zona de justiție. Dacă Tudorel Toader nu a atins acele ținte din programul de guvernare din capitolul de justiție, atunci va fi evaluat. Cu programul de guvernare am câștigat alegerile în 2016, că n-am venit cu un premier sau un nume de ministru (în campanie-n.red). Prioritatea PSD dar bănuiesc că și cea a colegilor din ALDE este de a implementa programul de guvernare", a afirmat, Liviu Pop, miercuri, la Parlament.

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, pentru MEDIAFAX, că ședința Comitetului Executiv al PSD va avea loc lunea sau marțea viitoare, iar social-democrații vor valida lista candidaților la alegerile europarlamentare. Reuniunea social-democraților va fi condusă de Liviu Dragnea.

Camera Deputaților a respins miercuri moțiunea simplă prin care partidele de Opoziție cereau abrogarea OUG 7 privind modificarea legilor justiției și demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader, cu 126 de voturi ”pentru”, 148 ”împotrivă” și două abțineri. Ulterior, vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache a declarat, referindu-se la ministrul Justiției, Tudorel Toader, că nu i-a trecut nemulțumirea, dar că nu a putut vota o moțiune inițiată de Opoziție și i-a cerut să vină cu niște „măsuri legislative normale”.