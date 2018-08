Tudorel Toader, reacție ACIDĂ după ce Lazăr a făcut apel la procurori să se înscrie în concursul pentru șefia DNA

Tudorel Toader a comentat acid marți, la sediul Ministerului Justiției, apelul lui Augustin Lazăr către procurori de a se înscrie la concursul pentru șefia DNA.

„Tocmai spuneam că ieri nu am fost. Voi urca în minister și voi afla. Cine v-a spus că procurorul general îi roagă? Și eu, când am declanșat procedura, am făcut apel ca procurorii care îndeplinesc condițiile legale, care au experiențele manageriale, care își doresc această demnitate să se înscrie în competiție. Asta nu înseamnă că i-am rugat”, a spus Toader.

Întrebat când va începe evaluarea lui Augustin Lazăr, Toader a replica: „Când va veni vremea.”