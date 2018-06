Tudorel Toader ține la SECRET forma abuzului în serviciu: PSD pregătește o mișcare FULGER

Deputatul USR Stelian Ion a mers vineri dimineaţă la sediul Ministerului Justiţiei pentru a cere detalii legate de forma propusă de Tudorel Toader pentru redefinirea abuzului în serviciu, dar, potrivit acestuia, ministrul ar fi în concediu, iar propunerile sunt "ţinute secret". El a mai povestit că a căutat-o pe secretarul de stat Sofia Moţ, dar nici aceasta nu a fost de găsit, iar după ce la departamentul de Relaţii cu publicul i s-a spus să aştepte puţin, au trecut peste două ore şi programul la Ministerul Justiţiei s-a încheiat.

STIRIPESURSE.RO a aflat care ar fi valoarea pragului gândit la Ministerul Justiției.

“Am venit astăzi (vienri – n.r.) la Ministerul Justiţiei pentru a afla detalii legate de varianta propusă de Tudorel Toader la modificarea infracţunii de abuz în serviciu. S-a aflat de ieri (joi – n.r.) că Ministerul Justiţiei a ajuns la o formulare, la un text pentru această infracţiune. Din păcate, ţin secret, ţin în sertare încuiate cu cheia aceste propuneri şi luni în Comisia Iordache se va discuta exact abuzul în serviciu. Se doreşte probabil să ni se aducă textul la Parlament în aceaşi zi, probabil cu cinci minute înainte de şedinţă sau după şedinţă sau poate va ajunge la Parlament după ce vom fi votat cu privire la aceste modificări. Nu am lăsat lucrurile aşa. Am spus ieri, în cadrul şedinţei, că sunt dispus să vin personal la Ministerul Justiţiei să îl întreb pe domnul Tudorel Toader dacă a finalizat într-adevăr acele căutări pentru că ne-a anunţat deja din toamna anului trecut că ministerul e în căutarea acelei formule cu privire la modificare abuzului în serviciu. Iată că au trecut opt luni de zile, nu avem această propunere şi am venit aici şi am depus o cerere oficială, pentru că domnul Tudorel Toader şi-a luat concediu de două zile, până pe data de 6 (iunie – n.r.)”, a spus Stelian Ion, la ieşirea din sediul Ministerului de Justiţie.

El susţine că a căutat-o şi pe secretarul de stat Sofia Moţ, dar nici aceasta nu a fost de găsit, iar după ce i s-a spus să aştepte puţin au trecut mai bine de două ore şi programul la minister s-a încheiat.

“Din păcate, nici doamna secretar de stat (Sofia Moţ - n.r.) nu a fost de găsit. Am insistat la poartă, am laut legătura cu cei de la Relaţii cu publicul, mi s-a spus să aştept un pic, am aşteptat un sfert de oră, jumătate de oră, o oră, am aşteptat două ore, două ore şi jumătate, am aşteptat până la sfârşitul programului, lumea pleacă deja (...), nu se poate. România este ţara în care nu se poate face nimic, decât ceea ce doreşte PSD, ceea ce doresc cei aflaţi la conducere, această gaşcă infracţională care a acaparat toate instituţiile importate”, a mai spus deputatul USR.

Comisia specială pentru modificarea legilor justiţiei a început joi dezbaterile şi votul asupra amendamentelor pentru modificarea Codului penal, iar preşedintele Comsiei, deputatul PSD Florin Iordache, a spus că până acum există 30 de amendamente cu privire la modificarea articolului privind abuzul în serviciu.

“În ceea ce priveşte abuzul în serviciu, că este o chestiune care vă preocupă (pe jurnalişti – n.r.), în acest moment avem peste 30 de amendamente cu prag mai mare, prag mai mic sau fără prag sau redefinit şi aşteptăm o poziţie şi din partea Ministerului de Justiţie pentru acest articol, dar, repet, pentru noi nu a fost o prioritate şi nu este nici în continuare o prioritate numai articolul 297 (privind abuzul în serviciu – n.r.). Credem că întreg Codul penal trebuie pus în concordanţă cu directivele, cu deciziile Curţii, cu hotărârile CEDO şi aşa mai departe şi cu Codul de procedură penală, care a fost dezbătut prin Parlament şi în acest moment este supus contolului de constituţionalitate”, a spus Florin Iordache.