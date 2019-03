Tudorel Toader vine cu explicații: de ce le-a RETRAS acreditarea jurnaliștilor Pro TV și Realitatea TV

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, vine cu explicații, după ce jurnaliștilor Ovidiu Oanță (Pro TV) și Ionela Arcanu (Realitatea TV) le-au fost retrase acreditările. Tudorel Toader arată că cei doi nu au respectat regulile de conduită.

”Despre respectarea clauzelor de acreditare !

In documentele de acreditare la MJ , exista o clauza prin care se prevede-" ma angajez sa respect regulile de conduita".

In repetate randuri, am facut apel pentru respectarea respectivei clauze !”, scrie Tudorel Toader.