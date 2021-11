Tudose dă start negocierilor cu PNL pentru intrarea la guvernare: 'Dacă nu ai bani și te pun ministru doar să am de cine să râd, n-am făcut nimic'

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a declarat luni, la România TV, că partidul este dispus să intre la guvernare „dar nu oricum”.

„Până la miniștri, negocierea e pe programul de guvernare, pe ce bugete sunt la ministerele respective. Ca daca nu ai bani sa faci nimic si te pun acolo ministru doar sa am de cine rade acolo, nu am facut nimic”, a declarat Tudose, fost premier PSD. „Cu doua ministere schioape si fara bani la ele, sa zicem ca suntem si noi in poza, nu merge” a adăugat el.

El a insistat pe armonizarea proiectului de guvernare spunând că „între un vegetarian și unul care vrea carne, nu merge”.

„Ce pot sa va spun e ca toti colegii din forurile PSD au demonstrat la toate intalnirile responsabilitate si dorinta de a face ceva pentru tara. Nu am avut colegi sa zica 'Stam in opozitie sa ii omoram pana in 2024'”, a adăugat Tudose.

„O luptă permanenta nu duce nicaieri. Suntem responsabili, nu asteptam pana in 2024 sa se duca PNL in cap, ca se duce si tara in cap”, a mai spus fostul premier PSD.

