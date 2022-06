Tupeu de primar! I-a lăsat pe bucureșteni în frig și nespălați, îngropați în mizerie, Nicușor Dan vrea alt mandat: 'Administraţia publică e pe termen lung'

După mandatul Gabrielei Firea, bucureștenii au ajuns să trăiască la fel ca în comunism: fără agent termic, cu frig în case, fără a se putea spăla din cauza lipsei apei calde și cu spațiile verzi invadate de buruieni și mizerie. Însă, deși nu a făcut nimic, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că îşi doreşte un al doilea mandat pentru că administraţia publică se face „pe termen lung”, iar Bucureştiul este un oraş în care „nu s-au făcut lucruri structurale ani de zile şi e nevoie de continuitate”. Nicuşor Dan se descrie drept un „primar independent, care are o relaţie foarte bună cu o majoritate formată din USR, PNL şi PMP”.

„Până în 2024 mai trebuie să facem multe din lucrurile de care am vorbit aici: metroul de suprafaţă în zona de nord ar fi un lucru foarte important pentru care o să ieşim foarte curând în achiziţie pentru peroane, după ce am făcut studiu de prefezabilitate. (...) Deci sunt foarte multe lucruri pe care să le facem noi până în 2024 şi atunci evident că feedback-ul pe care ni-l vor da bucureştenii va fi foarte important în decizia fiecăruia dintre noi. Eu evident că îmi doresc să continui, pentru că administraţia publică e pe termen lung. Am terminat discuţiile în mai 2021 şi primul tramvai din cele 100 a venit în august în iulie 2022. Deci, administraţia publică e pe termen lung, Bucureştiul este un oraş în care nu s-au făcut lucruri structurale ani de zile şi atunci e nevoie de continuitate”, a afirmat Nicuşor Dan duminică, la Prima Tv.

Întrebat primarul cărui partid simte că este, Dan s-a descris drept „un primar independent, care are o relaţie foarte bună cu o majoritate formată din USR, PNL şi PMP”, scrie news.ro.

„Deci nu aţi auzit - chiar dacă există, ca în orice formă de colaborare politică, coaliţie, există tensiuni - în linii mari într-un an şi 30 de mandat lucrurile au mers în această colaborare. Deci nu aţi auzit de scandaluri în Consiliul General între aceste formaţiuni politice? 99 % din proiectele pe care le-am propus în Consiliul General au trecut şi asta presupune o discuţie înainte şi o o negociere şi o disponibilitate de a colabora pe care pe pe care trebuie să mulţumesc acestor partide”, mai declară edilul.

El adaugă că transmite bucureştenilor „un mesaj de a avea răbdare până la finalul mandatului pentru a vedea materializate” proiectele începute.

„Bineînţeles că dacă ne uităm la poza de moment şi mai ales la aşteptările pe care bucureştenii le-au avut şi mai ales cei care m-au susţinut, lucrurile pot să pară cumva întârziate”, admite Nicuşor Dan.