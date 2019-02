Tur de forță al Theresei May - Va discuta cu toți liderii UE și cere parlamentarilor conservatori să dea dovadă de unitate în ceea ce priveşte Brexitul

Prim-ministrul britanic Theresa May va discuta "în următoarele zile" cu toţi liderii statelor membre UE şi le-a trimis o scrisoare parlamentarilor conservatori pentru a face apel la ei să dea dovadă de unitate în ceea ce priveşte Brexitul, relatează AFP preluată de Agerpres.

În această scrisoare, din care Downing Street a făcut publice extrase sâmbătă seară, Theresa May cere partidului său "să depăşească diviziunile".Responsabilii conservatori trebuie să-şi sacrifice "preferinţele personale" în slujba "interesului naţional", a scris ea.Joi, parlamentarii britanici au respins o moţiune de susţinere a eforturilor Thresei May pentru a obţine modificări la acordul de Brexit, după ce membri ai propriului său partid s-au abţinut.În scrisoarea sa, ea califică acest vot drept "decepţionant" dar insistă asupra faptului că va continua să încerce să obţină schimbări în acord privind "backstop"-ul din Irlanda.Serviciile sale au indicat că ea intenţionează "să discute cu liderul fiecărui stat membru UE în zilele următoare"."Nu subestimez cât de profund sau de sincer colegii îşi susţin punctele de vedere privind această chestiune importantă. Dar cred că un eşec în a face compromisurile necesare (...) îi va decepţiona pe cei care i-au ales să-i reprezinte", avertizează ea."Partidul nostru poate face ce a făcut atât de des în trecut: să meargă dincolo de ceea ce ne divizează şi să se adune în spatele a ceea ce uneşte", a mai scris premierul britanic.Ministrul care răspunde de Brexit, Steve Barclay, urmează să se întâlnească luni cu negociatorul şef al UE, Michel Barnier, pentru a discuta propunerile avansate de un nou "grup de lucru" al juriştilor britanici care caută alternative la "backstop", potrivit serviciilor premierului britanic.Marea Britanie trebuie să părăsească UE pe 29 martie, însă parlamentul de la Londra a respins luna trecută acordul de divorţ pe care Theresa May l-a negociat cu UE, ceea ce creşte riscul unui Brexit fără acord luna viitoare.