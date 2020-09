Turcan: Guvernul PNL sprijină administraţia locală sibiană

Vicepremierul Raluca Turcan, lider al organizaţiei judeţene PNL Sibiu, a reafirmat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, sprijinul guvernului liberal pentru proiectele de investiţii ale administraţiei locale.

"Vizita domnului ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloş, vine ca urmare a numărului mare de proiecte pe care Consiliul Judeţean Sibiu şi primăriile din judeţul Sibiu şi le propun spre finanţare. Pe o parte le cunoaşteţi: noul spital judeţean, varianta Ocolitoare Sibiu Sud (Centura Sud), Centura Mediaş. Altele sunt iniţiate de primarii noştri în funcţie sau sunt propuse de candidaţii care îşi vor prelua mandatele după alegerile de duminică: proiecte ale viitoarei Zone Metropolitane Sibiu (trenul periurban, Campusul Şcolar de meserii, extinderea transportului local); proiecte ale Mediaşului - modernizarea transportului electric şi extinderea liniilor de troleibuz, modernizarea drumului Mediaş-Ighişul Nou, realizarea Centrului Educaţional Multifuncţional de la fosta Unitate de Aviaţie; proiecte ale primarilor de oraşe şi comune precum extinderile reţelelor de gaz, apa şi canal, reabilitare clădiri, construcţii de şcoli, grădiniţe, centre medicale, dar şi alte proiecte ale Consiliului Judeţean Sibiu", a declarat Raluca Turcan, conform AGERPRES.Vicepremierul a arătat că autostrada Sibiu - Piteşti este considerată prioritară pentru guvernul din care face parte."Guvernul PNL sprijină administraţia locală sibiană, fără culoare politică. Dovada o reprezintă faptul finanţările pe care le-am deschis sunt accesibile oricui. Trebuie doar ştiinţa şi capacitate de a face proiecte. Iar aici, aleşii liberali se distanţează clar. În calitatea mea de vicepremier, am urmărit din prima zi a guvernării interesul public şi priorităţile oamenilor. Iar proiectele pentru Sibiu sunt parte a preocupărilor generale. De aceea, împreună cu Marcel Boloş şi colegii din Guvern am urmărit ca: peste 42.000 locuri de muncă să fie salvate prin şomajul tehnic; 447 companii să treacă peste criza prin asigurarea de lichidităţi; peste 110 milioane de lei sa meargă spre spitalele sibiene pentru aparatură (70 milioane lei sunt contracte deja semnate şi alte 40 de milioane urmează să fie atribuite după verificare; 175 de milioane de euro sa fie puşi la dispoziţie şcolilor; 1 miliard de euro sa meargă spre extinderea reţelei de gaze; 8 miliarde de lei spre reţeaua de apă şi canal; 1 miliard de euro să sprijine prin granturi IMM-urile; 5,6 miliarde de euro să fie cheltuiţi în infrastructura ţării, cu prioritate în autostrăzi, centuri ocolitoare şi drumuri expres. Aici avem prioritate zero autostrada Piteşti Sibiu şi Centura Sud a Mediaşului", a subliniat Raluca Turcan.