Turcan: Suntem la finalul unei campanii electorale de care nu ne este ruşine

Vicepremierul Raluca Turcan, lider al organizaţiei judeţene PNL Sibiu, mizează pe victoria liberalilor la alegerile de duminică, după o campanie electorală despre care a spus că nu îi este ruşine.

"Astăzi încheiem campania, dar de mâine proiectele merg mai departe. Suntem la finalul unei campanii electorale care va aduce organizaţiei PNL Sibiu încă un rezultat important. Echipa noastră a muncit mult. Am prezentat programe realiste şi oameni care ştiu ce au de făcut. Suntem la finalul unei campanii electorale de care, spre deosebire de alţii, nu ne este ruşine. I-am privit pe sibieni in ochi, le-am spus adevărul", a declarat vicepremierul Raluca Turcan, vineri, într-o conferinţă de presă, conform AGERPRES.Turcan speră ca PNL să îşi păstreze preşedinţia Consiliului Judeţean şi să câştige cât mai multe posturi de primar şi consilieri."Spuneam ca vom avea încă un rezultat important. Suntem organizaţia cu 34 de primari în funcţie, cu şefia Consiliului Judeţean, avem trei deputaţi şi un senator, am obţinut 48,3% la europarlamentare, 40% la parlamentare şi 85,3% pentru Klaus Iohannis la prezidenţiale. Toate acestea ne obliga la un rezultat de nivel asemănător. Avem primari cărora comunităţile lor le acordă mereu încredere, de 20 de ani, primari de cinci mandate. Avem candidaţi tineri care vin să preia ştafeta de la primari liberali, după ce au fost viceprimari, avem, de asemenea, candidaţi care vin să recâştige primăriile pentru oamenii dezamăgiţi de cei cărora le-au dat voturile acum patru ani. Şi avem candidaţi care şi-au asumat, chiar la început de carieră, o competiţie de categorie grea. Adrian Bibu încheie o campanie care-l va face câştigător nu numai fiindcă ştie că 'Sibiul poate mai mult şi mai bine', ci fiindcă ştie şi cum! Avem, de asemenea, un candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean Sibiu - Daniela Cimpean, care a dovedit nu doar o campanie plină de energie, ci patru ani în acest fel. Nimeni până la ea nu a pus piciorul în prag. Toţi au vorbit despre cum vor face şi ce vor face. Ei bine, ea a făcut!", a mai spus Raluca Turcan.Vicepremierul Raluca Turcan a subliniat că liberalii nu şi-au trădat aliaţii politici."Campania de la Sibiu a fost una in care, nici o secunda, nu am trădat încrederea oamenilor. Le-am spus ce am făcut şi ce putem face. Nu ne-am trădat nici aliaţii politici şi nici propriile convingeri. Am fost civilizaţi fiindcă aşa merită sibienii să fim şi fiindcă aşa am fost crescuţi. Doamnelor şi domnilor, ne aşteaptă două luni în care majoritatea parlamentară condusă de un PSD care nu şi-a schimbat apucăturile din epoca Dragnea, va încerca să câştige alegerile cu preţul destabilizării ţării. Avem, în acest context, nevoie mai mult decât oricând de primari care ştiu ce au de făcut, de primari care ştiu să atragă fonduri, să folosească instrumentele de finanţare guvernamentale pentru a face bine oamenilor. Campania aceasta a fost una grea dar relevantă. Am văzut ca priorităţile noastre sunt şi ale oamenilor. Am văzut ca oamenii aşteaptă sa vorbim despre dezvoltare şi viitor şi nu să intoxicăm, jignim, minţim aşa cum au făcut alţii. La Sibiu, in 27 Septembrie, votul va fi 100% pentru, nu împotriva. Le mulţumesc colegilor care ales sa parcurgă acest drum politic al PNL concentraţi pe proiecte şi soluţii. Doar in felul acesta putem reclădi România, putem sa o facem educată şi normală", a transmis Raluca Turcan.