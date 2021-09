Turcia a pus ochii pe gazele din Marea Neagră - Ankara intenționează să extragă 15 miliarde metri cubi de în 2027

Zăcămintele de gaze naturale descoperite recent în Marea Neagră ar urma să asigure aproximativ o treime din necesarul intern al Turciei în 2027, când producţia de gaze la această descoperire ar urma să ajungă la capacitate maximă, a declarat luni ministrul turc al Energiei, Fatih Donmez, într-un interviu pentru Bloomberg News, notează Agerpres.

Potrivit lui Fatih Donmez, Turcia ar putea să înceapă extracţia de gaze naturale din Marea Neagră încă din 2023, cu o capacitate iniţială de producţie de 3,5 miliarde metri cubi pe an. Obiectivul autorităţilor de la Ankara este majorarea acestei capacităţi până la aproximativ 15 miliarde metri cubi pe an în decurs de patru ani, ceea ce ar fi echivalent cu aproximativ un sfert din producţia anuală de gaze a Uniunii Europene.

Compania energetică de stat Turkiye Petrolleri AO intenţionează să foreze 40 de puţuri la câmpul Sakarya din Marea Neagră, care potrivit celor mai recente estimări ar conţine aproximativ 540 de miliarde metri cubi de gaze naturale. Preşedintele Turciei, Tayyip Erdogan, a subliniat că aceasta este cea mai mare descoperire de gaze din Marea Neagră şi va da un impuls economiei Turciei, evaluată la 765 miliarde de dolari. Erdogan a promis că producţia de gaze în Marea Neagră va începe în 2023, când va fi aniversat centenarul înfiinţării Turciei moderne, în încercarea de a-şi creşte şansele în campania electorală din acel an.Luni, ministrul Energiei a declarat că Guvernul de la Ankara nu intenţionează să invite companii internaţionale care să opereze câmpul Sakarya din Marea Neagră, pentru că firma turcă de stat Tpao are capacitatea tehnică de a face singură acest lucru. Donmez a adăugat că Turcia derulează studii seismice înainte de a efectua un nou foraj de explorare într-o zonă amplasată în vestul câmpului Sakarya, undeva în prima jumătate a anului următor.Turcia vrea să îşi diminueze factura la energie, care se ridică la aproximativ 44 de miliarde de dolari pe an, prin reducerea dependenţei de importuri, care în prezent asigură aproape în întregime consumul de gaze al ţării. Cererea internă de gaze este aşteptată să crească cu un sfert până la 60 miliarde metri cubi în acest an, din cauza diminuării producţiei de electricitate a hidrocentralelor şi creşterii costurilor la cărbune, a estimat Donmez.Capacitatea maximă de producţie la câmpul Sakarya din Marea Neagră avută în vedere de autorităţile de la Ankara, 15 miliarde metri cubi pe an, reprezintă aproximativ o treime din cererea de gaze a Turciei în 2020. Însă creşterea producţiei interne de gaze ar putea duce consumul anul până la 80 de miliarde de metri cubi în 2030, a prognozat anul trecut un oficial turc.Dacă depozitele de gaze descoperite în Marea Neagră vor putea fi extrase comercial, acest lucru va elimina dependenţa Turciei de importurile energetice din Rusia, Iran şi Azerbaidjan.