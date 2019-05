Turcii de la Halkbank vor să intre pe piața din Republica Moldova

Banca turcă de stat Halkbank intenţionează să continue să se extindă în Balcani şi vizează intrarea pe piaţa din Republica Moldova, informează cotidianul turc Sabah potrivit Agerpres.

Halkbank operează pe pieţele din Serbia şi Macedonia de Nord şi în viitor intenţionează să intre pe o a treia piaţă din Balcani."În calitate de bancă publică suntem interesaţi de zona Balcanilor. Republica Moldova are investiţii turceşti semnificative. În consecinţă, am dori să relansăm negocierile pe acea piaţă", a declarat marţi seara directorul general de la Halkbank, Osman Arslan.În prezent, Halkbank are 43 de sucursale în afara Turciei şi vrea să ajungă la 50 de sucursale la nivel global. Osman Arslan a subliniat că Halkbank este a patra mare bancă pe piaţa din Macedonia de Nord, unde primele cinci bănci controlează 75% din piaţa bancară, adăugând că dacă va reuşi să îşi crească afacerile cu 300 milioane de euro va deveni a treia bancă din Macedonia de Nord.Osman Arslan a mai spus că banca turcă a înfiinţat Halk Insurance, aceasta fiind prima investiţie peste hotare în domeniul asigurărilor. "Am cumpărat o companie de asigurări pentru trei milioane de euro. Firma are 42 de agenţi de vânzări care acum operează sub brandul Halk Insurance. Am dori să ne creştem prezenţa şi în sectorul asigurărilor", a spus Arslan.În luna decembrie 2018, preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan declara că două bănci controlate de statul turc, Ziraat Bankasi A.S şi Halk Bankasi A.S, ar putea să îşi deschidă sucursale la Chişinău.