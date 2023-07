Turistul din Anglia acuzat că şi-a gravat numele pe zidurile de la Colosseum spune că nu şi-a dat seama de vechimea acestuia

Un turist din Anglia acuzat că a vandalizat Colosseumul a declarat că nu cunoştea vechimea monumentului antic, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

Ivan Dimitrov, un instructor de fitness în vârstă de 27 de ani care locuieşte în Bristol, a scris o scrisoare prin care i-a prezentat scuze primarului Romei, Roberto Gualtieri, după ce ar fi gravat cu o cheie numele său şi al iubitei sale pe un perete intern al monumentului vechi de 2.000 de ani.

În scrisoare, Dimitrov, care a fost localizat de poliţia italiană în Anglia după cinci zile de căutări, a scris că abia acum şi-a dat seama de „gravitatea faptei comise”.

„Prin aceste rânduri aş dori să adresez scuzele mele sincere şi sincere italienilor şi întregii lumi pentru prejudiciul cauzat unui bun care, de fapt, este patrimoniul întregii umanităţi", a adăugat el în scrisoarea publicată miercuri în Il Messaggero.

Dimitrov, care riscă o amendă consistentă şi o posibilă pedeapsă cu închisoarea, i-a lăudat pe cei care „păzesc valoarea istorică şi artistică inestimabilă a Colosseumului cu dăruire, grijă şi sacrificiu”, înainte de a adăuga: „Cu profundă jenă, abia după ceea ce s-a întâmplat în mod regretabil am aflat despre vechimea monumentului”.

Amfiteatrul roman, finalizat sub împăratul Titus în anul 80 d.Hr., este locul unde gladiatorii se luptau între ei şi cu animale sălbatice, urmărite de mii de spectatori.

Dimitrov, care purta o cămaşă albastră înflorată, ar fi fost filmat de un spectator când a scrijelit "Ivan + Hayley 23" pe peretele monumentului.

Înregistrarea video a scenei, intitulată „Asshole tourist carves name in Colosseum in Rome”, a fost încărcată pe YouTube înainte de a fi distribuită pe reţelele de socializare, alertând poliţia cu privire la incident şi stârnind critici.

Dimitrov este cercetat pentru deteriorarea unui bun de patrimoniu cultural şi, dacă va fi găsit vinovat, riscă o amendă cuprinsă între 2.500 şi 15.000 de euro, precum şi o pedeapsă cu închisoarea de la doi la cinci ani. Prietena sa, Hayley, nu este anchetată, deşi ar putea fi considerată „complice”, potrivit presei italiene.

Avocatul lui Dimitrov, Alexandro Maria Tirelli, a declarat pentru Il Messaggero: „Băiatul este prototipul străinului care crede în mod frivol că în Italia este permis orice, chiar şi tipul de act care în ţările lor ar fi aspru pedepsit”.