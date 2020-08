Turneul ATP de la Stockholm, anulat din cauza pandemiei

Turneul ATP de la Stockholm, programat iniţial în perioada 19 - 25 octombrie, nu va avea loc în acest an din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat vineri oficialii circuitului masculin de tenis.

''Cu mare tristeţe suntem obligaţi să anunţăm că acest turneu nu va avea loc în acest an'', a afirmat directorul competiţiei, Thomas Enqvist.Este pentru prima dată din 1969 când turneul suedez - câştigat în 2019 de canadianul Denis Shapovalov - a fost anulat.Dacă Suedia nu a impus niciodată măsuri stricte de izolare, această ţară a interzis totuşi adunarea a peste 50 de persoane în acelaşi loc.Circuitul ATP este programat să se reia pe 22 august cu Turneul de la Cincinnati. Acest turneu este organizat în mod excepţional la New York în acest an, înainte de US Open, care va avea loc în perioada 31 august - 13 septembrie, în spatele uşilor închise şi fără calificări.