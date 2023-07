Turneul cântăreţului Harry Styles a strâns 6,5 milioane de dolari în scopuri caritabile

Turneul mondial al cântăreţului britanic Harry Styles, intitulat "Love on Tour", s-a încheiat printr-un concert susţinut săptămâna trecută în faţa unui public de 100.000 de spectatori la RCF Arena din Italia, punând capăt unei serii de 173 de spectacole programate într-un interval de aproape trei ani, informează revista Variety.

Turneul a fost lansat pe 4 septembrie 2021, iar în cadrul său Harry Styles a cântat în faţa a 5,04 milioane de fani în America de nord, America de Sud, Europa şi Australia. Turneul a inclus şi 20 de spectacole la Madison Square Garden din New York, 18 show-uri la Los Angeles Forum, şase concerte pe Stadionul Wembley din Londra, precum şi două seturi de concerte "Harryween" - show-uri la care spectatorii sunt încurajaţi să poarte costume şi ţinute extravagante, potrivit Agerpres.

Potrivit organizatorilor săi, turneul starului britanic a ocupat locul al patrulea în clasamentul turneelor cu cele mai mari încasări din istorie.

Totodată, artistul a decis să doneze din încasările obţinute în urma acestui turneu suma de 6,5 milioane de dolari în beneficiul unor organizaţii de caritate.

În turneul său, Harry Styles a fost însoţit de o trupă de muzicieni din care au făcut parte Pauli Lovejoy, Sarah Jones, Mitch Rowland, Madi Diaz, Elin Sandberg, Ariza, Yaffra, Parris Fleming, Kailah Vandever, Lorren Chiodo şi Laura Bibbs.

În perioada turneului, artistul britanic şi-a lansat cel de-al treilea album de studio, "Harry's House", recompensat cu premiul Grammy la categoriile "albumul anului" şi "cel mai bun album vocal pop", precum şi cu patru BRIT Awards. Cântecul principal de pe acest album se intitulează "As It Was" şi a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din 33 de ţări, petrecând totodată 15 săptămâni pe prima poziţie a topului american Billboard Hot 100.