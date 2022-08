Turneul naţional 'Orgile României' ajunge în bazilici romano-catolice cunoscute din Bacău, Iaşi şi Cacica

Tânărul organist Eduard Antal va susţine, în luna august, în cadrul turneului naţional 'Orgile României'', aflat anul acesta la a IV-a ediţie, trei concerte în bazilici romano-catolice cunoscute din Bacău, Iaşi şi Cacica, dar şi în Biserica Neagră din Braşov şi Biserica Evanghelică din Codlea, informează un comunicat transmis, luni, AGERPRES.

Primele repere ale traseului din luna august al turneului sunt Biserica Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" din Bacău (inaugurarea orgii - 7 august, ora 19,00), Catedrala Romano-Catolică "Sfânta Fecioară Maria Regină" (14 august, ora 19,00) şi Basilica Minor "Adormirea Maicii Domnului" din Cacica, judeţul Suceava (16 august, ora 19,00).

De asemenea, Eduard Antal va concerta şi la Braşov, în Biserica Neagră (27 august, ora 18,00), şi la Codlea, în Biserica Evanghelică (28 august, ora 19,00), potrivit Agerpres.ro.

Ediţia din acest an a turneului ''Orgile României'' are un program cuprinzând, în lunile iulie şi august, zece concerte extraordinare susţinute de tânărul organist Eduard Antal, continuând incursiunea în istoria acestui fabulos instrument pe teritoriul ţării noastre, invitând la descoperiri şi redescoperiri ale unui tezaur cultural ascuns.

Concertele din luna iulie au avut loc la Catedrala Sf. Iosif din Bucureşti şi în patru localităţi din Transilvania: Sibiu - Catedrala evanghelică CA "Sfânta Maria", Deva - Biserica Reformată, Arad - Palatul Culturii, Vinga - Biserica Romano-Catolică "Sfânta Treime".

"Concertele din luna iulie au însemnat pentru mine o nouă şansă de a descoperi instrumente, locuri şi oameni. Bineînţeles, aveam unele proiecţii şi aşteptări pozitive, dar acestea au fost amplificate de realitatea din teren. În prima parte a turneului am parcurs peste 2.000 de kilometri şi am avut şansa să descopăr România aşa cum nu o mai văzusem până acum. De la oamenii prezenţi în număr foarte mare la toate cele cinci concerte, până la peisajele mirifice care îmi tăiau respiraţia, totul a fost minunat. Consider că este o mare şansă pentru orice artist să se simtă apreciat în patria sa, iar eu mă simt unul dintre cei privilegiaţi, abia aştept să revin în Moldova, zona mea natală şi să susţin cele trei concerte programate la Bacău, Cacica şi Iaşi. La Bacău va fi un concert premieră pentru turneu deoarece voi avea bucuria de a susţine concertul de inaugurare a noii orgi de la Biserica Fericitul Ieremia. Un astfel de eveniment implică un anume tip de repertoriu, motiv pentru care am ales să prezint publicului şi alte lucrări decât cele anunţate anterior. Invit toţi oamenii de bunăvoinţă să vină să asculte şi să savureze frumuseţea şi puritatea muzicii de orgă", a declarat Eduard Antal, citat în comunicatul transmis AGERPRES.

Repertoriul ales de Eduard Antal propune o panoramare plină de culoare a modului în care s-a scris pentru "Regina Instrumentelor" în secole de istorie a muzicii, cuprinzând lucrări adaptate sau scrise în original pentru orgă din repertoriul universal şi românesc din creaţia lui Louis-Nicolas Clerambault, Johann Pachelbel, Juan Cabanilles, Girolamo Frescobaldi, Padre Davide da Bergamo, Johann Sebastian Bach, Theodor Grunberger, Bela Bartok.

În bisericile din România există peste 1.500 de orgi clasice cu tuburi. Acestea reprezintă un tezaur de tradiţie culturală pe cât de bogat, pe atât de neştiut de public.

Turneul naţional ''Orgile României'' este produs de Pro Contemporania şi Radio România.