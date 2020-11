Turul ciclist al Yorkshire 2021 a fost anulat

Ediţia din anul 2021 a Turului ciclist al Yorkshire a fost anulată din cauza incertitudinii privind pandemia de coronavirus, au anunţat miercuri organizatorii britanici, citaţi de Reuters.

Ediţia din acest an a Turului Yorkshire (30 aprilie - 3 mai), a fost de asemenea amânată din cauza noului coronavirus, potrivit agerpres.ro.

''În aceste vremuri incerte, Welcome to Yorkshire (organizatoarea cursei alături de Amaury Sport Organisation) trebuie să se concentreze pe nevoile imediate ale industriei, fără a angaja resurse atât financiare cât şi umane spre alte activităţi sau evenimente de care nu putem fi siguri. Deşi suntem foarte dezamăgiţi de absenţa acestei curse minunate pentru încă un an, am făcut ceea ce este corect şi probabil era singura opţiune'', a declarat James Mason, director executiv al Welcome to Yorkshire.

Cursa a fost inaugurată în 2015, la un an după ce Turul Franţei a programat primele două etape în regiunea Yorkshire.