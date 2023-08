U Cluj - Dinamo: Anton Petrea, sfat esential pentru echipa sa. Ce spune despre demisie

Anton Petrea, antrenorul echipei U Cluj, a ţinut să conteste sâmbătă, după egalul cu Dinamo, de la Mediaş, zvonurile care anunţă că îşi va da demisia de la formaţia „Şepcilor Roşii”, informează news.ro.

„Prima repriză a jucat destul de bine. Am avut o ocazie imensă şi nu am fructificat-o şi apoi am luat gol. Trebuie să luăm lucrurile bune.: faptul că am reuşit să revenim, că am crezut, că am pus presiune pe adversari. Jucătorii trebuie să înţeleagă că acum sunt la U Cluj şi aici se trăieşte altceva, se trăieşte să se facă performanţă. Avem obiectiv o clasare pe locurile 7-9, ţinând cont că sezonul trecut s-a jucat la retrogradare. Aici trebuie să facem un grup, o echipă care să câştige jocuri. Despre demisia mea, şi eu am rămas uimit de ceea ce am auzit, asta a spus şi conducerea, au rămas uimiţi şi consternaţi de ceea ce s-a zvonit”, a declarat Anton Petrea după meciul încheiat la egalitate sâmbătă, la Mediaş, 1-1 cu Dinamo.