Ucraina acuză soldații ruși că au deschis focul împotriva manifestanților din Kahovka (video)

Forţele ruse au deschis focul duminică pentru a dispersa o manifestaţie împotriva prezenţei lor la Kahovka, un oraş ocupat din sudul Ucrainei, un număr nedeterminat de persoane fiind rănite, a afirmat Liudmila Denisova, o responsabilă cu drepturile omului pe lângă parlamentul de la Kiev, potrivit AFP.

Locuitori din acest oraş situat pe Nipru, mare fluviu care traversează Ucraina, au început o "acţiune paşnică pentru a spune nu ocupanţilor", a precizat ea pe Telegram.

În timpul manifestaţiei au fost auzite "explozii de grenade şi focuri de mitralieră", iar mai multe persoane au fost rănite sau arestate, a mai spus Liudmila Denisova, fără a oferi un număr.

Nu departe de Kahovka, la Herson, au fost desfăşurate echipamente militare ruse în faţa unor persoane care protestau de asemenea împotriva ocupaţiei din oraşul lor, scandând în special 'Glorie Ucrainei!", a declarat ea, fără a semnala totuşi incidente similare.

Responsabila ucraineană nu a precizat numărul manifestanţilor din cele două localităţi.

Sâmbătă, la Energodar, un alt oraş din sudul Ucrainei ocupat de armata rusă, "o adunare pentru susţinerea Ucrainei" a fost dispersată de tiruri de mortieră şi de grenade asurzitoare care au făcut patru răniţi, conform autorităţilor ucrainene.

Russian occupants trying to disperse today's rally in the temporarily occupied Kahovka.



