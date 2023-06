Ucraina anunță 'cea mai mare lovitură' în contraofensivă: 'Urmează să vină!'

Viceministrul ucrainean al Apărării, Hanna Maliar, a declarat că forțele Kievului și trupele Moscovei sunt angajate într-un „duel dur", iar Rusia aruncă totul în luptă.

Viceministrul ucrainean al Apărării, Hanna Maliar, a declarat că „cea mai mare lovitură" în campania de contraofensivă a Kievului împotriva forțelor rusești încă nu a venit, dar a recunoscut că operațiunea este dificilă, deoarece Moscova aruncă tot ce poate în luptă pentru a împiedica Ucraina să avanseze.

Ucraina a început în urmă cu două săptămâni prima etapă a contraofensivei sale mult anunțate pentru a recupera terenurile ocupate de forțele rusești. Dar, pe fondul informațiilor privind progresul lent al forțelor ucrainene și a rezistenței puternice din partea Rusiei, oficialii de la Moscova au afirmat că ofensiva ucraineană a eșuat.

Armata ucraineană, care a păstrat o tăcere strictă cu privire la campanie în general, a anunțat luni că au fost obținute mici victorii și că au fost eliberate până acum opt sate, împreună cu aproximativ 113 km pătrați de teritoriu. "Cea mai mare lovitură urmează să vină", a declarat luni Maliar. "Operațiunea în curs de desfășurare are mai multe obiective, iar militarii îndeplinesc aceste sarcini", a scris ea pe aplicația de mesagerie Telegram. "Inamicul nu va renunța ușor la pozițiile sale și trebuie să ne pregătim pentru un duel dur", a mai spus ea. "De fapt, asta este ceea ce se întâmplă chiar acum".

Ce spune Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că contraofensiva ucraineană nu a avut niciun succes semnificativ. Dar unii bloggeri militari ruși spun că Kievul a făcut mici câștiguri în detrimentul unor pierderi uriașe de trupe și echipamente.

Deși este imposibil de verificat în mod independent operațiunea militară de-a lungul celor mai controversate puncte ale liniei de front, agenția de știri Reuters a putut confirma că forțele ucrainene au avansat în prima fază a contraofensivei.

Ipoteaza Institutului pentru Studiul Războiului

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), un think tank cu sediul la Washington DC, a citat duminică surse care au declarat că este posibil ca forțele ucrainene să facă o pauză temporară în operațiunile de contraofensivă pentru a-și "reevalua tacticile pentru operațiuni viitoare".

ISW a reiterat, de asemenea, că principala campanie de contraofensivă nu a început încă. "ISW a observat anterior că Ucraina nu a angajat încă majoritatea forțelor sale disponibile în operațiunile de contraofensivă și nu și-a lansat încă efortul principal", a precizat ISW în analiza sa zilnică a situației. "Pauzele operaționale sunt o caracteristică comună a întreprinderilor ofensive majore, iar această pauză nu înseamnă sfârșitul contraofensivei Ucrainei", a precizat ISW.