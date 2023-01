Ucraina dă de înțeles că are șanse să primească din partea aliaților rachete cu rază lungă de acţiune

Discuţii accelerate au loc între Kiev şi aliaţii săi în ceea ce priveşte solicitările Ucrainei pentru rachete cu rază lungă de acţiune, despre care partea ucraineană afirmă că sunt necesare pentru a împiedica Rusia să distrugă oraşele ucrainene, a declarat sâmbătă un consilier principal al preşedintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

Ucraina a obţinut promisiuni că va primi tancuri de luptă occidentale şi doreşte avioane de luptă pentru a respinge forţele ruseşti şi pro-Moscova care avansează încet de-a lungul unei părţi din linia frontului, scrie news.ro.

”Pentru a reduce drastic arma principală a armatei ruse - artileria pe care ei o folosesc azi pe linia frontului – avem nevoie de rachete care să le distrugă depozitele militare”, a declarat consilierul prezidenţial Mihailo Podoliak pentru postul de televiziune Libertatea Ucrainei. El a afirmat că în peninsula Crimeea, ocupată de ruşi, sunt peste 100 de depozite de artilerie.

”De aceea, în primul rând, negocierile sunt deja în desfăşurare. În al doilea rând, negocierile se desfăşoară într-un ritm accelerat”, a spus el, fără a oferi detalii.

Pe de altă parte, Zelenski a declarat că Ucraina vrea să preîntâmpine atacurile ruseşti asupra zonelor urbane şi civile ucrainene. ”Ucraina are nevoie de rachete cu rază lungă... pentru a-l lipsi pe ocupant de ocazia de a-şi plasa lansatoarele de rachete undeva departe de linia frontului şi a distruge oraşe ucrainene”, a spus el, într-un mesaj video.

Pe de altă parte, el anunţă sancţiuni pentru 185 de companii şi persoane care au ajutat Rusia să transporte echipament militar şi trupe. Zelenski a afirmat, în mesajul video transmis sâmbătă seară, că în urma atacului de la Kostiantinivka, regiunea Doneţk, unde ruşii au folosit rachete S-300, lovind patru clădiri rezidenţiale, s-au înregistrat 17 victime: 3 morţi şi 14 răniţi.

”Astfel de bombardamente sunt, din păcate, o realitate în fiecare zi pe teritoriul nostru, unde Armata Rusă ajunge cu astfel de rachete. Donbas, Harkov, sudul ţării. Am fi putut opri această teroare rusească dacă am fi avut rachetele necesare pentru armata noastră. Aşa încât teroriştii să nu aibă sentimentul că vor scăpa nepedepsiţi. Ucraina are nevoie de rachete cu rază lungă de acţiune, în special pentru a elimina această posibilitate a ocupanţilor de a-şi plasa lansatoarele de rachete undeva departe de linia frontului şi a distruge oraşe ucrainene”, a explicat el.

El le-a mulţumit tutror celor care ”înţeleg că nu pot exista tabuuri în livrarea de arme care să asigure protecţie împotriva terorii ruseşti”.

Zelenski a menţionat că va face totul pentru a obţine aceste rachete, în special ATACMS.

El a adăugat că a continuat ”maratonul sincerităţii”, pentru a face organizaţiile sportive să revină la adevăratele principii olimpice, spunând că le-a transmis o scrisoare şefilor federaţiilor sportive.

”Apelul este simplu şi cinstit – să se stabilească prin decizie a Comitetului Olimpic Internaţional, care din păcate vrea să deschidă sporturile influenţei şi propagandei statului terorist. Dacă atleţii ruşi participă la competiţiile internaţionale, va fi doar o chestiune de timp până vor începe să justifice agresiunea Rusiei şi folosirea simbolurilor terorii. Şi e doar o chesiune de timp până când Kremlinul va începe să folosească «flexibilitatea» fără principii a Comitetului Olimpic Internaţional pentru a spune că lumea este de acord să facă concesii agresorului”, a declarat Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a subliniat că a semnat un decret prin care se implementează o decizie privind sancţionarea unor entităţi legale şi persoane folosite de statul agresor pentru a transporta echipament militar şi soldaţi pe calea ferată.

”Sunt vizate 185 de companii şi persoane. Bunurile lor din Ucraina sunt blocate, iar proprietăţile disponibile vor fi folosite pentru apărarea noastră. Vom lucra pentru a ne asigura că astfel de blocaje vor fi aplicate şi de alte ţări”, a detaliat el.

Zelenski a spus că Ucraina are nevoie de rachetele ATACMS fabricate de SUA, cu o rază de acţiune de 297 km. Washingtonul a refuzat până acum să ofere această armă.

Tot sâmbătă, Forţele Aeriene Ucrainene au negat o informaţie apărută în presă potrivit căreia ar fi intenţionat să obţină 24 de avioane de luptă de la aliaţi, arătând că negocierile continuă, a scris publicaţia online ucraineană Babel.

El Pais a relatat, citându-l pe purtătorul de cuvânt al Forţelor Aeriene Ucrainene Iuri Ihnat, că Ucraina dorea iniţial două escadroane de câte 12 avioane, de preferat F-16 produse de Lockheed Martin.

Însă, într-o declaraţie pentru Babel, Ihnat a afirmat că declaraţiile sale de la un briefing de presă de vineri au fost interpretate greşit. ”Ucraina este doar în faza negocierilor privind aeronavele. Modelele de avioane şi numărul lor urmează să fie stabilite”, a spus el.

Vineri, la acel briefing de presă, Ihnat a afirmat că F-16 ar putea fi cea mai bună opţiune pentru avioane multi-rol pentru a înlocui flota actuală a ţării, formată din avioane de luptă din era sovietică, învechite.

El a declarat televiziunii publice ucrainene că aliaţilor nu le plac speculaţiile publice despre avioane, a arătat agenţia de presă Interfax Ucraina.

Consilierul adjunct al Casei Albe pe probleme de securitate Naţională Jon Finer declara joi că Statele Unite va discuta ”foarte atent” ideea livării unor avioane cu Kievul şi cu aliaţii săi.

Ministrul Apărării din Germania a exclus, în această săptămână, ideea de a trimite avioane în Ucraina.