Ucraina intră în trepidații: gama extrem de largă de drone produse de Iran poate nimici întreaga țară

Purtătorul de cuvânt al comandamentului Forțelor Aeriene Ucrainene, Iuri Ihnat, a declarat, vineri, că Iranul are o gamă largă de drone care ar putea crea probleme Ucrainei, dacă sunt folosite de Rusia.

"Iranul are o gamă extinsă de drone, atât cele pe care le-aţi menţionat (Arash-2, n.r.), cât și altele mai mici decât Shahed, precum și drone de atac care pot transporta o mulțime de arme, destul de puternice ca greutate și pot lovi la fel ca dronele noastre Bayraktar" - a explicat Ihnat, în timpul unei emisiuni televizate.

De asemenea, potrivit oficialului militar, dronele iraniene pot funcționa ca un complex de detectare și lovire a țintei.

"Sunt lucruri neplăcute care ni se pot întâmpla" - a remarcat Ihnat. Acesta a amintit și de dronele rusești. "Am văzut drone ruseşti Orlan în număr mare, care au fost doborâte în număr mare. Rusia chiar le are, însă pentru restul a mers să ceară de la Iran. Iar Iranul are cel puțin 10 tipuri de drone" - a explicat Ihnat.

Într-o declaraţie anterioară, oficialul a remarcat că în ultimele două săptămâni, trupele ucrainene au doborât 85% dintre dronele iraniene Shahed-136 lansate de armata invadatoare rusă.