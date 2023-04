FOTO - Ucraina dă fiori Rusiei: forțele armate au tras cu o super-rachetă care i-a uimit pe analiști / tensiune în Crimeea

Un consilier al lui Aksionov a precizat că fragmente racheta distrusă din explozie au căzut într-o zonă rezidenţială, dar nu au existat victime, potrivit agenţiei de ştiri ruse RIA Novosti.

Imagini postate pe reţelele sociale arată o coloană mare de fum alb care se ridică din spatele unui deal, dar fotografiile par să fi fost făcute dintr-un loc care nu permitea să se vadă niciun punct de impact la sol.

Autorităţile ucrainene nu au comentat cu privire la o posibilă lansare de rachete, iar CNN nu a putut verifica afirmaţiile privind o interceptare, informează News.ro.

Feodosia se află la cel puţin 250 de kilometri de cele mai apropiate poziţii militare ucrainene, ceea ce o plasează cu mult în afara razei de acţiune a rachetelor despre care se ştie că se află în serviciul forţelor ucrainene, fie că sunt de provenienţă locală, fie că fac parte din ajutorul militar din partea Statelor Unite şi al altor aliaţi, subliniază CNN.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, citat de Ukrinform, că nu există alternativă la dezocuparea Crimeeii de sub stăpânire rusească, dacă Occidentul vrea pacea în regiune.

„Pe pământul Crimeei, sub tricolorul rus domnește acum răul, umilirea, represiunea, crimele, războiul. Dar de acolo de unde a început calea răului, acolo va fi și victoria asupra acestui lucru. Nu există alternativă pentru dezocuparea Crimeeii.

Așa cum respectăm integritatea teritorială a tuturor statelor, din Europa până în America Latină, ne așteptăm pe bună dreptate la respectarea integrității teritoriale a statului nostru în toată Ucraina, până la coasta Mării Negre și Azov, de la orașele din nord până la Sevastopol și Kerci”, a zis Zelenski.

El a precizat că pacea nu va veni în regiune până când Crimeea nu se va întoarce în Ucraina.

„Orice altceva nu poate decât să aprindă setea de război a Rusiei”, a subliniat acesta.

Secretarul de Stat american, Antonie Blinken, a fost precaut cu privire la anunțurile guvernului ucrainean de a elibera toate teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv Crimeea.

In #Crimea, in the area of #Feodosia, air defense systems operated.



Collaborator Aksyonov said that a rocket had been shot down. pic.twitter.com/hJlcQP9OgJ