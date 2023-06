Ucraina sfidează avertismentul lui Putin și cere arme de precizie cu o rază de acţiune de 200 de km: 'Suntem încrezători că îi vom învinge pe invadatorii ruși'

Ucraina are nevoie de mai multe arme de precizie cu o rază de acţiune de 200 de kilometri pentru a-şi "consolida" ofensiva, potrivit unuia dintre adjuncţii ministrului apărării, relatează CNN.

"Ucraina preia iniţiativa", dar pentru a învinge Rusia, are nevoie de arme de precizie cu rază lungă de acţiune, a declarat Volodimir Havrilov într-o înregistrare video postată pe contul de Telegram al Ministerului Apărării din Ucraina.

"Toate planurile noastre militare sunt puse în aplicare în conformitate cu evaluările. Principalul lucru în războiul modern este de a avea o conştientizare a situaţiei - pentru a cunoaşte poziţia inamicului şi pentru a putea lansa lovituri de precizie pe distanţe lungi. Adică, să avem arme capabile să lovească inamicul la o distanţă de până la 200 de kilometri", a spus el.

Oficialul a adăugat că Ucraina urmează să primească avioane care o vor apăra în primul rând de rachetele ruseşti.

"A trecut mai mult de un an de război şi suntem încrezători că îi vom învinge pe invadatorii ruşi, împreună cu partenerii noştri care ne oferă tot ceea ce avem nevoie", spune Havrilov.



În luna mai, Marea Britanie şi Olanda au creat o "coaliţie internaţională" pentru a ajuta Ucraina să aibă avioane de luptă F-16. De când a început invazia rusă, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a luptat să obţină avioane F-16, dar aliaţii au fost reticenţi, din cauza temerilor că acestea ar putea fi folosite pentru atacuri pe teritoriul rusesc, ceea ce ar putea declanşa o escaladare între NATO şi Rusia.



După ce a declarat, a începutul acestui an, că Ucraina nu are nevoie de avioane de luptă, preşedintele american Joe Biden a revenit asupra obiecţiilor sale, semnalând aliaţilor europeni că va permite livrarea de F-16 către Ucraina.



Luna trecută, prim-ministrul ucrainean Denîs Şmîhal a confirmat că grupuri de piloţi ucraineni au fost selectate pentru pregătire în Marea Britanie, unde vor învăţa să piloteze avioane de luptă moderne.