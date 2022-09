Ungaria este un cal troian care încearcă să destrame Uniunea Europeană în detrimentul contribuabililor europeni, a declarat consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak.

"(Premierul ungar Viktor Orban spune că va lupta pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei", a spus oficialul ucrainean, pe Twitter. „Ungaria este un cal troian, care caută prăbușirea Uniunii Europene în detrimentul contribuabililor europeni. Orban urăște Ucraina și visează la o "pace rusească" în Europa. Deci ar trebui UE să finanțeze aceste diversiuni?”, a adăugat consilierul prezidențial.

Viktor Orban a spus zilele trecute că Federația Rusă ar putea declara victoria asupra Ucrainei "în orice moment". Șeful administrației guvernamentale ungare, Gergely Guillas, a declarat de asemenea că Federația Rusă ar avea "un astfel de avantaj" încât "poate declara victoria aproape în orice moment".

Orbán says that he will fight for the lifting of sanctions against ????????. Let's call a spade a spade. Hungary – Trojan horse seeking the collapse of ???????? at the expense of European taxpayers. Orbán hates ???????? and dreams of "Russian world" in Europe. Should EU finance these diversions?