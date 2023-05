Dragoste în vreme de război: O ucraineancă și un militar englez s-au căsătorit după ce au luptat cot la cot

Printre obuze, rachete balistice și tranșee, un englez și o ucraineancă s-au îndrăgostit și s-au căsătorit, conform Ukrainskaia Pravda.

Ofițerul James Caprini a mers în Ucraina să intre în batalionul internațional de apărare în fața invaziei Rusiei și și-a găsit marea dragoste în Zaporojie, pe Natalia Isakova.

Natalia a povestit că după începutul invaziei, ea și copiii ei s-au mutat la Liov pentru o perioadă. Acolo l-a întâlnit pe James, care a venit pentru prima dată în Ucraina pentru a lupta contra rușilor. „Jimi a luptat în diferite țări: Africa, Siria... ”, a spus aceasta.

Cei doi au început să facă voluntariat împreună și la începutul verii, cuplul s-a întors la Zaporojie.

"Am divorțat pentru că eram încă într-o relație. Fostul meu soț a plecat în Polonia acum 3 ani. Jimmy m-a furat în sfârșit din familie", râde femeia.

„Nu am luat-o imediat în serios, dar am petrecut un an cot la cot, am fost mereu împreună, așa că până la urmă am decis să ne căsătorim. Jimmy va rămâne în Ucraina și după ce se termină războiul el", spune Natalia.