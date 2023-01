Ucraineanul Oleksandr Usik, campionul WBA, IBF şi WBO la categoria grea, are în vedere două meciuri

În timp ce ţara sa este în război, pugilistul ucrainean Oleksandr Usik, campionul mondial WBA, IBF şi WBO la categoria grea, are în vedere susţinerea a două meciuri, unul pentru unificarea titlurilor la categoria regină, în urma unei victorii în faţa britanicului Tyson Fury - deţinătorul centurii WBC - şi un altul pentru a onora memoria unui prieten al său ucis de soldaţii ruşi, relatează AFP, potrivit Agerpres.

La momentul în care Rusia a invadat Ucraina în februarie anul trecut, Usik s-a gândit să se înroleze, dar a fost convins de compatrioţii săi să renunţe la acest gând, întrucât graţie renumelui său de star mondial ar putea fi mai util în ring decât pe front."Băieţii din forţele armate m-au convins că ar trebui să mă bat pentru ţara mea pe scena internaţională, să vorbesc şi să aduc oportunităţi Ucrainei pentru reclădirea ei", a declarat el.În acest sens, el s-a asociat cu o organizaţie de caritate United24, pentru o colectă de fonduri destinată refacerii unui imobil de cinci etaje din Irpin, de la periferia Kievului, grav avariat.Boxerul de 36 de ani a contribuit cu suma de 205.000 dolari la costul total de 330.000 dolari al lucrărilor de renovare."Am ales acest imobil la întâmplare. Când am venit să-l examinăm şi când am văzut cât este de distrus, am rămas un pic surprins", a spus sportivul.Dar surpriza a fost şi mai mare când a descoperit că în imobil se afla la o sală de box care îi aparţinea lui Oleksîi Djunkivski, un fost camarad al lui Usik de la lotul naţional."Oleksîi a fost ucis de soldaţii ruşi chiar în holul clădirii", a spus Usik.