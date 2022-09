Ucrainenii acuză armata rusă de atacuri cu arme chimice

Armata ucraineană raportează că, în cursul zilei de miercuri, ocupanții ruși au aruncat asupra pozițiilor militare ucrainene recipiente conţinând o substanţă toxică.

"Cu ajutorul unei aeronave fără pilot, recipiente cu o substanță toxică - probabil o grenadă K-51 cu Cloropicrină - au fost aruncate asupra pozițiilor noastre de luptă", a transmis Comandamentul Operaţional Sud, menţionând că, datorită intervenţiei medicilor militari, nu au fost înregistrate victime.

