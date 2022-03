Ucrainenii cer boicotarea companiilor franceze care rămân în Rusia: Auchan, Leroy Merlin și Dechatlon sunt direct vizate

Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba îndeamnă duminică la boicotarea supermarketurilor Auchan, după ce grupul francez a anunţat, spre deosebire de alte întreprinderi, că îşi menţune activittăţile în Rusia, unde are 30.000 de angajaţi, invocând o necesitate de a susţine puterea de cumpărare a ruşilor, relatează AFP.

”Aparent, pierderi de locuri de muncă în Rusia sunt mai importante decât morţi în Ucraina”, denunţă într-un mesaj postat pe Twitter Dmitro Kuleba.

”Dacă Auchan ignoră cei 136 de copii ucraineni asasinaţi în această lună de invazie rusă, atunci să ignorăm Auchan şi toate produsele sale”, scrie el, îndemnând la o ”boicotare” a supermarketurilor Auchan, magazinelor Leroy-Merlin şi Decathlon, deţinute toate de către Asociaţia Familială Mulliez, informează News.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat miercuri, în Parlamentul francez, întreprinderile franceze din Rusia, să înceteze să susţină ”maşina de război” rusească şi să părăsească aceastîă ţară, citând Renault, Auchan şi Leroy Merlin.

CEO-ul Auchan Retail International Yves Claude a anunţat duminică, într-un interviu acordat Le Journal du Dimanche (JDD), că lanţul de supermarketuri a decis să rămână în Rusia, în pofida faptului că preconizează pierderiîn 2022.

”A pleca este imaginabil pe plan economic, dar nu din punct de vedere uman”, a justificat el, în contextul în care Auchan este prezent în Rusia de 20 de ani şi are 30.000 de angajaţi.

Auchan realizează în Rusia 10% din vânzările sale mondiale, unde ”avem o poziţie de discounter şi credem că noi contribuim, într-o perioadă de inflaţie puternică, la apărarea puterii de cumpărare a locuitorilor”, a declarat el, adăugând că nu vrea să-şi lase salariaţii - dintre care 40% sunt acţionari - fără locul de muncă, iar clienţii fără ”pâinea” zilnică.

”Este uşor să fim crticaţi, dar noi suntem acolo, facem faţă şi acţionăm pentru populaţia civilă”, răspunde el criticilor, care cer Asociaţiei Familiale Mulliez (Leroy Merlin, Auchan sau Decathlon) să părăsească Rusia, apreciind că mărcile asociaţiei reprezintă unul dintre cei mari contribuabili la bugetul Rusiei.

El a anunţat că Auchan şi-a suspendat investiţiile în Rusia şi că filiala sa (232 de magazine şi activităţi comericale online) funcţionează ”autonom”.

Imediat după apelul lui Zelenski, Kuleba a îndemnat, miercuri, la boicotarea Renault.

Producătorul francez de automobile a anunţat că-şi suspendă imediat activităţile fabricii de la Moscova şi că evaluează ”opţiunile posibile privind participarea sa” în marea sa filială rusă AvtoVAZ.

Rusia este a doua piaţă a grupului Renault în lume, după Europa, în care a vândut aproape 500.000 de vehicule în 2021.

AvtoVAZ, achiziţionată în proporţie de 60% la sfârşitul lui 2016, produce cele mai vândute două maşini în Rusia - Lada Vesta şi Granta, care deţin 28,8% din piaţă.

Apparently, job losses in Russia are more important than the loss of life in Ukraine. If Auchan ignores 139 Ukrainian children murdered during this month of Russian invasion, let us ignore Auchan and all their products. Boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/ZuLqbYwVgs