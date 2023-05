Ucrainenii dau o nouă lovitură grea Rusiei: atac asupra unui punct strategic din Crimeea/ Video

”O cisternă cu produse petroliere a luat foc în satul Volna, în districtul Temriukski. Incendiul este considerat de cel mai înalt grad”, scrie el, fără să precizeze cauza sinistrului, informează News.ro.

”Potrivit unor informaţii preliminare, nu există nici morţi şi nici răniţi” şi ”nu există nicio ameninţare la adresa locuitorilor” satului, adaugă el.

”Se face tot posibilul pentru ca focul să nu se extindă şi mai mult”, anunţă guvernatorul.

Imagini publicate pe Telegram de către bloggerul prorus Kirill Fedorov, prezentate ca fiind filmate la Volna, surprind flăcări şi o coloană de fum dens deasupra unei cisterne mari, noaptea.

Volna se află la capătul Podului Kerci, care leagă Rusia de Peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Moscova în 2014.

În octombrie 2022, explozia unui camion capcană pe Podul Kerci a constituit o umilire a Rusiei, în pofida faptului că autorităţile ucrainene au dezminţit mereu că au atacat acest viaduct.

Atât Rusia, cât şi Crimeea anexată sunt ţinte, în ultimele zile, ale unei serii de atacuri pe care Kievul - care a anunţat vineri că pregătirile în vederea unei contraofensive se apropie de sfârşit - nu le-a revendicat niciodată.

Timp de patru zile, dispozitive explozive au deraiat trenuri de marfă în apropierea frontierei cu Ucraina şi au avariat o linie de înaltă tensiune, iar un atac cu dronă a cauzat un incendiu uriaş într-un depozit petrolier din Crimeea.

Patru persoane au fost ucise, iar şapte au fost rănite marţi, în mai multe atacuri ruseşti, în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, a anunţat miercuri administraţia regională.

În noaptea de marţi spre miercuri, o femeie în vârstă de 66 de ani a fost ucise într-un bombardament, în satul Kozaţke, iar o femeie în vârstă de 71 de ani a fost grav rănită într-un tir de artilerie la Dniprovske, a anunţat pe Telegram administraţia.

Un atac aerian rus - al treilea în şase zile - a vizat Kievul, în noaptea de marţi spre miercuri, a anunţat Administraţia Militară a capitalei ucrainene.

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât toate dronele explozive folosite în acest raid - care nu s-a soldat nici cu victime şi nici cu pagube, potrivit aceleiaşi surse.

The fire at the oil depot in Volna village of Krasnodar region is visible even from Crimea Bridge.



The area on fire is about 1,200 square meters. pic.twitter.com/IZPvr8hFD2