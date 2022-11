Ucrainenii fac raiduri la o mănăstire foarte veche: rușii au făcut o întreagă rețea de spionaj

Membri ai poliției și ai serviciilor de securitate au făcut, marți, un raid la o mănăstire creștin ortodoxă veche de 1.000 de ani din capitala Ucrainei. Autoritățile ucrainene suspectează că o rețea de spionaj rusă operează în mănăstire.

Complexul Pechersk Lavra din Kiev este considerat o comoară culturală ucraineană și este sediul aripii susținute de Rusia a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, cunoscută sub numele de Patriarhia Moscovei, potrivit Sky News, informează Mediafax.

Raidul a fost efectuat pentru a împiedica utilizarea mănăstirii ca "centru al lumii rusești", a declarat Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Acesta a adăugat că existau suspiciuni "cu privire la utilizarea spațiilor... pentru adăpostirea grupurilor de sabotaj și recunoaștere, a cetățenilor străini, pentru depozitarea de arme".

Acesta nu a intrat în detalii cu privire la rezultatul raidului.

În luna mai, Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhiei Moscovei a rupt legăturile cu biserica rusă din cauza invaziei Ucrainei.

De asemenea, l-a condamnat pe patriarhul Kirill, șeful bisericii ruse, pentru sprijinul acordat invaziei.

The secret service SBU is conducting searches in the Pechersk-Lavra monastery in Kyiv. They have opened a case against them due to priests encouraging aggression against Ukrainians. They are also looking for presence of weapons. pic.twitter.com/DsVJJnjvWs