Ucrainenii par să folosească arme iraniene. Noi perspective asupra dotărilor din teren (Video)

O înregistrare video distribuită pe platformele social media arată o nouă armă interesantă cu origini necunoscute în dotarea forțelor armate ucrainene. Administratorii contului Ukraine Weapons Tracker notează că militarii batalionului TDF Melitopol folosesc patru mortiere de 120 de milimetri despre care pe rețelele de socializare ar fi circulat informația eronată că ar fi de fabricație americană.

„De fapt ele sunt și mai interesante - aceste mortiere nu sunt americane ci copii iraniene ale modelului israelian Soltam K6 numit HM-16 [de către iranieni]”, notează Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: The Ukrainian Melitopol TDF Battalion published a very interesting video of them using four 120mm mortars incorrectly said to be American. In fact things are even more curious- these mortars are not American, but Iranian copies of the Israeli Soltam K6 called the HM-16. pic.twitter.com/VPnAaN9JtZ