Fosta gazdă RT, Anton Krasovsky, a fost internat în spital după ce s-a îmbolnăvit, a scris el pe Telegram pe 24 decembrie. Media ucraineană Hromadske a declarat ulterior că a fost otrăvit, citând surse anonime din agenția de informații militare (HUR) a Ucrainei pe 25 decembrie.

Sursa nu a comentat dacă HUR a fost implicată în presupusa otrăvire. Krasovsky a raportat că sănătatea lui a început să se înrăutățească la începutul săptămânii trecute. Purtătorii de cuvânt al HUR nu au răspuns solicitărilor de a comenta Kyiv Independent.

"La începutul săptămânii am avut o durere de stomac, am început să mă facă rău, apoi am leșinat. Am fost dus la o clinică. Îmi revin treptat", a scris Krasovsky într-o postare pe Telegram.

„Sunt în viață, voi trăi”, a adăugat Krasovsky într-un mesaj audio postat pe 25 decembrie. „Le voi supraviețui tuturor și le vom supraviețui cu toții, nu există absolut nicio îndoială. Victoria va fi a noastră”.

Autoritățile ucrainene l-au condamnat anterior pe Krasovsky în lipsă la cinci ani de închisoare pentru sprijinirea invaziei ruse și pentru solicitarea genocidului ucraineanilor.

Gazda a cerut ca copiii ucraineni care urăsc Rusia să fie „înecați și arși” în octombrie 2022. El a adăugat, de asemenea, că Ucraina „nu ar trebui să existe deloc”.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lansat un alt dosar penal împotriva lui pentru că a cerut uciderea copiilor ucraineni în iulie.