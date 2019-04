Kelemen Hunor șterge pe jos cu miniștrii propuși la Cotroceni: 'Nu demonstrează ceea ce am văzut până la această oră, că se va îmbunătăţi actul de guvernare'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Arad, că Uniunea nu va vota restructurarea Guvernului pe motiv că nu are niciun argument să facă acest lucru şi că nu crede că astfel va fi îmbunătăţită guvernarea, potrivit mediafax.

Kelemen Hunor a afirmat, miercuri, la Arad, în cadrul unei conferinţe de presă, că îşi menţine punctul de vedere, astfel că UDMR nu va vota restructurarea Guvernului.

„Rămâne că nu votăm. Am spus, PSD-ALDE are majoritatea atât în Senat cât şi la Cameră, am votat o dată Guvernul Grindeanu, am votat o dată Guvernul Tudose, apoi am votat o dată Guvernul Dăncilă. Ajunge, mai ales că în această perioadă eu nu văd nicio schimbare pentru care ar trebui să votăm încă o dată un Guvern, schimbare pozitivă sau o altă abordare a actului de guvernare şi a dezideratelor. Deci, în acest moment, ei au majoritate, asta pe de o parte”, a precizat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a adăugat că partidul a fost acuzat „nefondat” şi că nu are nicio implicare atunci când se iau decizii importante, iar PSD-ALDE vor trebui să demonstreze că au majoritatea.

„Pe de altă parte, ne trezim în fiecare zi din partea Opoziţiei cu fel de fel de acuze nefondate, că noi ţinem în viaţă Guvernul PSD-ALDE, ceea ce este fals, este o minciună, nu este adevărat, şi dacă vă uitaţi la voturile de astăzi, de săptămâna trecută, indiferent că vorbim de Cameră sau de Senat, la Senat PSD-ul singur are majoritate, se vede că dacă noi astăzi din cele 182, 183 de voturi îi scoatem pe cei 11 care au fost prezenţi din partea noastră, tot este o majoritate calificată, 167, 168, 169 de voturi. Din acest punct de vedere, PSD-ul şi ALDE trebuie să demonstreze că are majoritate. Deciziile cele mai importante, vorbesc de deciziile de guvernare, sunt luate de ei. Noi nu avem nicio implicare, nici când e vorba de ordonanţe, nici când e vorba de proiecte de legi şi de foarte multe ori am şi criticat Guvernul, începând cu Ordonanţa 114, apoi Ordonanţa 13, 14, tot felul de decizii care din punctul nostru de vedere au fost greşite şi dacă ei vor demonstra că au majoritatea, atunci sper că se va afla peste tot şi inclusiv cei care din rea voinţă arată cu degetul spre noi că acest Guvern, această coaliţie funcţionează aşa cum funcţionează, se poate critica, criticăm şi noi”, a explicat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai precizat că partidul nu are „niciun argument” să voteze restructurarea, mai ales că, în prezent, „această restructurare, din punctul meu de vedere, nu demonstrează ceea ce am văzut până la această oră, că se va îmbunătăţi actul de guvernare. E o metodă de a ajunge la o remaniere, dar asta nu ne priveşte, îi priveşte doar pe cei din Guvern”.

Întrebat dacă UDMR a fost consultat înainte de anunţul PSD cu privire la restructurarea Guvernului, Kelemen Hunor a afirmat că nu s-a întâmplat acest lucru, ci partidul a fost „întrebat informal”.

„Nu am fost consultaţi, am fost întrebaţi informal dacă am susţine o restructurare şi am spus nu. Aşa cum se ştie că am spus şi eu, nu eu am discutat, colegii mei au discutat cu liderii de grup şi ei au venit şi m-au întrebat pe mine ce poziţie vom avea şi eu am spus foarte clar că nu vom susţine, aşa cum a apărut în presă, au confirmat şi cei din PSD”, a explicat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adăugat că preşedintele Klaus Iohannis nu are „prea multe ce să facă” cu privire de restructurarea Guvernului, doar că are posibilitatea de a respinge nominalizări.

„Cu restructurarea, preşedintele prea multe lucruri nu are ce să facă, fiindcă restructurarea nu-l priveşte, dar dacă se vine cu lista de miniştri, decretele se semnează individual, nu se semnează aşa, în grup pe listă. Decretele se semnează nominal şi de aceea eu cred că preşedintele are posibilitatea de a respinge nominalizări. Nu s-a încercat niciodată în România o astfel de situaţie, dar dacă ne uităm la spiritul Constituţiei, preşedintele nu este un notar simplu care ia act de anumite chestii şi semnează. De aceea eu cred că şi după restructurare, preşedintele va respinge acele nominalizări despre care vor crede că nu sunt în regulă şi se va ajunge la Curtea Constituţională pe conflict interinstituţional. Acest lucru cred că se va întâmpla în acest moment. În rest, cu restructurarea altceva nu are ce să facă preşedintele, dar cum decretele sunt nominale, nimeni nu poate să-l oblige pe preşedinte, indiferent că e vorba de Iohannis, de Băsescu, de Constantinescu, de oricine, să semneze pe o nominalizare cu care nu este de acord”, a afirmat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a mai precizat că în momentul restructurării, „noi nu vom intra în sală, nu vom sta să speculeze unii că am fost în sală. Nu, îi lăsăm pe cei din opoziţie şi pe cei de la guvernare să arate cine ce putere are fără noi. Noi nu vom fi în sală. Nu îi ajutăm nici pe pesedişti, nici pe penelişti, nici pe ALDE, nici pe USR, pe nimeni”.

Liderul UDMR este de părere că, în acest moment, nu există condiţii pentru revenirea partidului la guvernare, dar a precizat că atunci când va exista posibilitatea, „trebuie să intrăm la guvernare”.