UDMR a depus listele de semnături pentru circumscripţia diaspora

O delegaţie a UDMR, condusă de preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, a depus, miercuri seara, la Biroul Electoral Central, listele de semnături pentru circumscripţia diaspora, acestea fiind deschise de Hegedus Csilla la Camera Deputaţilor şi de Graban Zsolt la Senat.

"Am predat 152.761 de semnături validate de BEC, pe care am reuşit să le adunăm în câteva zile. Acest lucru înseamnă că cei care ne susţin, comunitatea noastră, doreşte să participăm la alegerile parlamentare şi doreşte să avem un grup parlamentar puternic, atât în Camera Deputaţilor, cât şi în Senat. Este un lucru important, fiindcă pe 6 decembrie vom alege Legislativul pentru următori patru ani şi este important să fim prezenţi acolo unde se iau deciziile cele mai importante. După alegerile locale e bine să avem şi o prezenţă puternică în Parlament. Mulţumim pentru aceste semnături. Am depus astăzi lista pentru Circumscripţia diaspora. Vom avea liste în toate judeţele României, le vom depune până în 22 octombrie şi vom pune candidaţi în toate circumscripţiile electorale", a declarat Kelemen Hunor la sediul BEC.El a adăugat că pentru circumscripţiile din ţară listele sunt deja stabilite de organizaţiile judeţene, urmând să fie finalizate în perioada următoare în toată ţara. "Mai sunt câteva judeţe, mai ales în zonele din Moldova, Oltenia, unde trebuie să finalizăm, să închidem acest capitol de a pregăti listele. (...) Dar cei care sunt pe primele locuri se cunosc deja, surprize uriaşe nu vor fi. Sunt două judeţe unde colegii încă nu au finalizat discuţiile şi mai urmează câteva şedinţe", a explicat liderul UDMR.Kelemen Hunor s-a arătat optimist în privinţa susţinerii comunităţii şi electoratului UDMR, mai ales după rezultatele alegerilor locale din 28 septembrie, care certifică acest lucru."Acum patru ani am avut 195 de primari aleşi sub sigla UDMR şi am avut un rezultat de aproape 7% la alegerile parlamentare. Acum avem 199 de primari aleşi sub sigla UDMR. Acest lucru înseamnă că am păstrat şi chiar am reuşit să întărim un pic prezenţa noastră în cadrul autorităţilor locale. Deci suntem optimişti şi în ceea ce priveşte rezultatul alegerilor parlamentare. Trebuie să muncim foarte mult în condiţii atipice, trebuie să ajungem la fiecare om cu candidaţi credibili, cu mesaje credibile şi cu un program credibil care va merge în două direcţii mari. Prima direcţie cunoscută de 30 de ani - păstrarea şi întărirea identităţii etnice - şi este un lucru important pentru maghiarii din România. Considerăm că am fost, suntem şi vom fi o sursă de bogăţie pentru societatea din România. Şi a doua direcţie va fi modernizarea societăţii româneşti şi participarea noastră, contribuţia noastră la tot ceea ce înseamnă stabilitate economică, creştere economică, stabilitate politică, investiţii, ca să reuşim să creştem nivelul de trai pentru fiecare om, Aceste două direcţii nu sunt contradictorii, sunt complementare", a precizat preşedintele Uniunii.