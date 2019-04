UDMR îi dă la temelie Guvernului, după consultările cu Klaus Iohannis: 'Credem că trebuie ELIMINATĂ din Constituție'

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, în urma consultărilor cu președintele Klaus Iohannis pe tema justiției și a referendumului din 26 mai, că partidul său susține eliminarea ordonanțelor de urgență din legiferearea Guvernului, cu excepția situațiilor de criză, catastrofă sau război.

"Rezultatul referendumului este previzibil. Nimeni nu va alege să existe penali în funcții publice. Noi suntem mai severi. Credem că instituția OUG din Constituție trebuie eliminată. Nu trebuie OUG în niciun domeniu. Acea întrebare trebuie să fie și mai simplă și trebuie să se refere la modul general la OUG. Aceste ordonanțe au creat pagube asupra statului și societății. Această legiferare a Guvernului trebuie eliminată, cu excepția cazului de crize sau război. Se poate legifera repede, în două sau trei săptămâni în Parlament dacă ai majoritate. A doua zi după referendum lucrurile nu se vor schimba. Rămâne un sentiment de frustrare în societate. Dorim acest lucru, dar nu se va întâmpla pe 27 mai. Ar fi nevoie de o nouă Constituție", a declarat Kelemen Hunor, după consultările de joi la Cotroceni.

Liderul UDMR a mai adus un subiect în discuție cu președintele, despre o decizie a Curții de apel de la Târgu Mureș privind amenda de 80.000 euro aplicată primăriei Corund din Harghita.

"Am mai adus un subiect în discuție, fără să aștept un răspuns de la dl președinte, nici nu se poate da un răspuns, fiindcă este o decizie a Curții de apel. Nu știu dacă cunoștea situația de la Corund (județul Harghita – n.r.) unde primarul a primit amendă de 80.000 de euro pentru inscripția bilingvă pe frontispiciul Primăriei. Eu cred că este o decizie incorectă, o injustiție. Că e vorba de sinonime, nu e vorba de sinonime, e o altă discuție. De aceea am vrut să îi comunic președintelui aceste lucru fiindcă creează o frustare în comunitate. Să dai o amendă de 80.000 euro e chiar deplasată. Respect decizia instanței, o va respecta și primarul, vom căuta o soluție, dar nu cred că este bine. O recomandare, dacă se întâmplă un referendum, să fie și în limba minorităților etnice. O recomandare care nu are greutate foarte mare. Nu prea ținem cont nici când ne place, nici când nu ne place", a completat Kelemen.

Din delegația UDMR la consultările cu președintele Klaus Iohannis au mai făcut parte liderul senatorilor UDMR, Zoltan-Attila Cseke, și alți doi membri ai Uniunii.

Șeful statului a avut anterior consultări cu PNL, USR și PMP.

Astfel, ulterior discuțiilor, liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, joi, că delegația partidului i-a propus lui Klaus Iohannis trei teme din care ar putea alege una pe care s-o includă ca întrebare la referendum, și anume un număr de 300 de aleși, eliminarea pensiilor speciale și revenirea la alegerea în două tururi a primarilor.

Președintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, după consultările de la Cotroceni cu Klaus Iohannis pe tema justiției, că cele două întrebări la referendumul din 26 mai sunt foarte apropiate de temele deja transmise Parlamentului.

La rândul său, Ludovic Orban a declarat, după consultările cu șeful statului pe acest subiect, că liberalii vor garanta românilor că voința exprimată la referendum va presupune obligația PNL de a o transpune în Constituție și legislație.

De la ora 18.15 de grupul parlamentar al minorităților naționale.

Vineri sunt invitate la Cotroceni delegațiile PSD și ALDE, de la ora 11.00, respectiv ora 12.00. Președinția a mai precizat că fiecare delegație poate fi formată din maximum cinci persoane.

Pe de altă parte, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu au spus că nu vor fi prezenți la Palatul Cotroceni.

Pe 1 aprilie, Klaus Iohannis a anunțat că va adresa Parlamentului o nouă consultare care lărgește aria de cuprindere pentru referendum, pentru a-l face „mai eficient și mai puternic”.

La patru zile distanță, șeful statului a spus că cele două teme, transmise Legislativului, ca fiind de interes național care urmează să fie puse în discuție la referendumul din 26 mai sunt: interzicerea amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție și interzicerea ordonanțelor de urgență ale Guvernului în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorități constituționale de a sesiza direct Curtea Constituțională cu privire la ordonanțe.

