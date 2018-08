UDMR reacționează la scrisoarea pe care Viorica Dăncilă a trimis-o Comisiei Europene și în care îl acuză pe Iohannis: 'Nu cred că e o știre nouă ceea ce a spus'

Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Korodi Attila, declară, referitor la scrisoarea trimisă de Viorica Dăncilă către CE, că nu i se pare ”știre nouă” ceea ce a spus premierul. Problema, în opinia liderului maghiar, nu este scrisoarea, ci responsabilul pentru evenimentele din 10 august.

”Nu am un comentariu, dar eu cred că la ora actuală toată lumea ar trebui să fie mult mai rezervată în a face comentarii, până când nu se clarifică foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Întrebarea este dacă a fost sau nu a fost așa. Da, eu așa am auzit, că președintele a cerut ca societatea românească să-și manifeste punctul de vedere, dacă o are, așa că nu cred că este o știre nouă ceea ce a spus doamna premier. UDMR a avut o poziție clară imediat după cele întâmplate pe 10 august, care au fost întâmplări foarte nefericite și unde, din păcate, forța a excelat orice soluție normală. Iohannis, președintele României, ar fi trebuit și ar trebui să-și asume rolul de mediator la ora actuală și să pună, dacă poate, părțile la masa discuțiilor. La ora actuală se creează numai tabere și asta este o problemă gravă, după părerea mea”, a declarat, pentru MEDIAFAX, liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Korodi Attila.

În opinia acestuia, Comisia Europeană, formatori de opinie din Europa, au observat cele întâmplate în România. ”În cazul în care comunică premierul nu este o problemă, problema eu cred că e mult mai serioasă în sensul în care cineva trebuie să-și asume răspunderea celor întâmplate pe 10 august, în sensul de a verifica de-a dreptul ce s-a întâmplat acolo. Este obligație clară de a verifica ce s-a întâmplat, pentru că da, s-a folosit forța cu exces, da, Jandarmeria, pe bună dreptate poate fi acuzată că a răspuns cu exces la anumite manifestații violente, care au venit dintr-o parte a celor care manifestau și până când acest lucru nu se rezolvă eu cred că toate instituțiile ar trebui să fie sobre în a comunica”, a adăugat Korodi.

Premierul Viorica Dăncilă a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans, despre protestele din 10 august, ea precizând că s-a încercat prin violență înlăturarea Guvernului, iar Klaus Iohannis a făcut apel la continuarea protestelor.

Comisia Europeană a confirmat, vineri, primirea scrisorii premierului Viorica Dăncilă. "Confirmăm că a fost primită o scrisoare și un răspuns va veni într-un timp cât mai scurt", a precizat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la solicitarea agenției de presă MEDIAFAX.

Prim-ministrul mai susține că președintele Klaus Iohannis nu a jucat rol de mediator, ci dimpotrivă a făcut apel la continuarea protestelor, potrivit scrisorii postate pe pagina de Facebook a europarlamentarului Siegfried Mureșan.

"După întrevederea din luna iulie, am reluat eforturile pentru a relansa un dialog interinstituţional în vederea obţinerii unui consens politic, atât cu Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, cât şi cu alte instituţii ale statului român. Bilanţul primelor şase luni de guvernare a fost receptat pozitiv în mare parte, existând totodată observaţii şi critici - legitime într-un sistem democratic european care încurajează diversitatea de opinii. în acest context, a fost anunţată o manifestare de protest, la Bucureşti, pentru data de 10 august, la care urmau să participe reprezentanţi din diaspora românească", explică premierul Viorica Dăncilă în scrisoarea trimisă liderilor CE.

Aceasta mai spune că nu a mai vrut nimeni să își asume organizarea mitingului Diasporei din 10 august. Dăncilă precizează că au fost încercări repetate de intrare prin forță în Palatul Victoria și acuză o tentativă de înlăturare pe cale violentă a unui "Guvern legitim", lucru care, susține premierul, poate crea "un precedent periculos în rândul statelor democrate".

Jandarmii au intervenit în forță, pe 10 august, cu gaze lacrimogene și tunuri de apă, în Piața Victoria, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflați în fața sediului Executivului. Peste 450 de persoane, între care 35 de jandarmi, au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD, vineri, la protestul din Piața Victoriei. Dintre acestea, 40 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, trei dintre ei având arsuri de până la 15% din suprafaţa corpului.

Aproximativ 1.000 de jandarmi au acţionat la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei, a anunţat Laurențiu Cazan, cel care a comandat intervenția forțelor de ordine la miting, precizând că au fost solicitate întăriri şi din alte regiuni ale ţării.

Până în prezent, în acest dosar au fost înregistrate 211 de plângeri penale și au fost audiate 92 de persoane. Parchetul General a anunțat că Secția Militară a instituției a preluat ancheta privind violențele din 10 august din Piața Victoriei, pentru a uni toate denunțurile într-un singur dosar, fiind avute în vedere și plângerile depuse împotriva ministrului de Interne și a prefectului Capitalei.

