UE și Irlanda se pregătesc pentru un Brexit fără acord

Republica Irlanda a convenit cu Comisia Europeană să intensifice pregătirile pentru o posibilă ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord, pentru a atenua plecarea Londrei din blocul comunitar, a indicat vineri un purtător de cuvânt al executivului comunitar, Margaritis Schinas, relatează Reuters preluată de Agerpres.

Confirmând faptul că preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi premierul Republicii Irlanda, Leo Varadkar, au discutat joi seara la telefon pe această temă, Schinas a declarat presei că ei ''aşteaptă cu nerăbdare să continue cooperarea strânsă, inclusiv în ce priveşte intensificarea unei eventuale acţiuni fără un acord în următoarele săptămâni''.Insistenţa Irlandei şi a UE pentru un protocol privind un ''backstop'' (plasă de siguranţă), pentru a evita o graniţă vamală dură cu provincia britanică Irlanda de Nord după Brexit, se află printre motivele pentru care parlamentarii britanici au refuzat să ratifice un tratat convenit de către premierul Theresa May şi care are drept scop să atenueze ruptura cu UE când regatul va părăsi blocul comunitar pe 29 martie.În eventualitatea unui Brexit fără acord, UE a indicat că Republica Irlanda va trebui să asigure controalele vamale pentru mărfurile care vin din nord pe la frontiera terestră, ceea ce creează o problemă pentru Dublin, deoarece o graniţă dură este considerată drept o ameninţare la adresa păcii.Liderii UE au insistat că Republica Irlanda nu este sub presiune pentru a-şi atenua poziţia referitoare la ''backstop'', aşa cum a cerut Theresa May.''Preşedintele Juncker a subliniat încă o dată solidaritatea noastră totală cu Irlanda'', a afirmat Schinas, referindu-se la discuţia cu premierul Varadkar.