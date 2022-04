UE mai trimite 500 de milioane de Euro în Ucraina pentru cheltuieli militare

Uniunea Europeană va angaja încă 500 de milioane de euro în sprijin militar Ucrainei, a anunţat preşedintele Comisiei Europene, Charles Michel, pe Twitter preluat de news.ro

Angajamentul aduce ajutorul militar al UE pentru Ucraina la un total de 1,5 miliarde de euro, de când Rusia şi-a lansat invazia în februarie. 24, a spus el într-un tweet.

Mecanismul european pentru pace, creat în 2021, este un fond de urgenţă în valoare de 5,69 miliarde de euro, care permite UE să finanţeze rapid operaţiuni militare şi să „păstreze pacea, să prevină conflictele şi să consolideze securitatea internaţională”, potrivit UE.

