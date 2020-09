UE nu-i va lăsa pe angajaţii din sectorul oţelului într-o poziţie vulnerabilă (Peter Altmaier)

Uniunea Europeană va sprijini sectorul oţelului în timpul tranziţiei la o producţie care protejează mediul, a afirmat luni ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, transmite DPA.

"Nu intenţionăm şi nu-i vom lăsa pe angajaţii din sectorul oţelului din diverse state membre UE într-o poziţie vulnerabilă", a declarat Altmaier, înaintea reuniunii informale a miniştrilor Comerţului din UE, care se desfăşoară la Berlin.Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele UE responsabil pentru comerţ, a dat asigurări că blocul comunitar va folosi toate mijloacele pe care le are la dispoziţie pentru a sprijini sectorul oţelului.Producătorii de oţel din UE sunt sub presiune din cauza supracapacităţii de producţie la nivel global şi cer măsuri antidumping pentru importurile ieftine din China şi alte ţări. De asemenea, pandemia de coronavirus (COVID-19) a afectat sectorul deoarece industria auto şi alţi producători şi-au redus capacităţile de producţie, în urma scăderii cererii.În plus, sectorul oţelului se confruntă cu costuri ridicate în cazul trecerii la o producţie care protejează mediul şi care nu utilizează cărbune cocsificabil.Altmaier s-a referit la posibilitatea ajustării taxelor de frontieră pentru produsele care se fabrică mai ieftin în ţări unde se aplică standarde de mediu mai scăzute, în special în legătură cu emisiile de gaze cu efect de seră. Orice taxă trebuie adoptată în conformitate cu reglementările Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), a explicat ministrul german al Economiei.