UIMITOR - Un organism misterios cu 720 de sexe se vindecă singur în 2 minute

O grădină zoologică din Paris a prezentat miercuri un organism nou şi misterios, supranumit ''blob'', o formă de viaţă de dimensiuni mici, unicelulară, care arată ca o ciupercă dar care se comportă ca un animal, relatează Reuters, scrie Agerpres.

Cel mai nou exponat de la Parc Zoologique de Paris, care va putea fi vizionat de public începând de sâmbătă, nu are gură, nici stomac sau ochi şi totuşi poate detecta hrana, pe care este capabil să o digere.Masa amorfă are aproape 720 de sexe, se poate deplasa chiar dacă nu are picioare sau aripi şi se vindecă în două minute dacă e tăiată în două.''Este o fiinţă vie care se numără printre misterele naturii'', a declarat Bruno David, director al Muzeului Naţional de Istorie din Paris din care face parte parcul zoologic.''Ne surprinde pentru că nu are creier, dar este capabilă să înveţe'', a afirmat David care a precizat că în cazul în care două astfel de ''picături'' sunt unite ''cea care a învăţat îşi va transmite cunoştinţele celeilalte''.Numele acestui organism a fost inspirat de filmul ştiinţifico-fantastic/horror din 1958 ''The Blob'', cu Steve McQueen, în care ''picătura'' consumă tot ce îi stă în cale într-un orăşel din Pennsylvania.''Cunoaştem cu siguranţă că nu este o plantă, dar nu ştim sigur dacă este un animal sau o ciupercă'', a spus David.''Se comportă foarte surprinzător pentru ceva care arată ca o ciupercă (...) are comportament de animal şi este capabil să înveţe'', a adăugat Bruno David citat de Reuters.