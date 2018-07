ULTIMA ORĂ - Donald Trump a declarat starea de URGENȚĂ în cel mai important stat american

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă starea de urgenţă în statul California, afectat din 23 iulie de incendii de pădure, informează EFE.

Citește și: Clotilde Armand publică LISTA beizadelelor: copiii liderilor PSD, angajați pe bani grei la stat



Trump a ordonat guvernului federal să acorde asistenţă suplimentară regiunii afectate, de unde autorităţile au fost obligate să evacueze circa 38.000 de oameni. Departamentul pentru Securitate Naţională şi Agenţia Federală pentru Gestionarea Urgenţelor (FEMA) sunt autorizate prin ordin prezidenţial să coordoneze toate ajutoarele pentru autorităţile statale, locale şi tribale, cu scopul a uşura suferinţele populaţiei, a comunicat Casa Albă.



Până acum, în condiţii de temperaturi ridicate şi secetă, în California a ars vegetaţia de pe aproximativ 32.700 de hectare. Miercuri şi joi au murit în luptă cu flăcările doi pompieri.

Brush fire erupts in Southern California's San Bernardino National Forest, prompting evacuations in Idyllwild, where 600 homes are threatened. https://t.co/S4cFEFOAhr pic.twitter.com/CIAz7SYqzC