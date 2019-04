ULTIMA ORĂ Alianța USR - PLUS a început să se DEZINTEGREZE: Încă o demisie de răsunet a unei candidate la europarlamentare

Ziua, scandalul și demisia în Alianța USR - PLUS! După ce marți, unul dintre candidații pentru europarlamentare, Valeriu Nicolae, și-a anunțat demisia, după un scandal uriaș, o altă demisie și un alt scandal cuprinde alianța care vrea să salveze România.

Oana Popescu, fost secretar de stat în mandatul de premier al lui Dacian Cioloș, membră a PLUS, a anunțat că renunță la candidatura la alegerile europarlamentare.

”Am renuntat la candidatura la europarlamentare pe listele Aliantei 2020.

Am participat la acest proces considerand ca voi avea astfel ocazia sa fac mai mult bine, mai repede, mai multor oameni. Am constatat ca - cel putin momentan - nu este asa. Prefer sa ocup locul care consider ca imi ofera cel mai bun context sa-mi folosesc la maximum capacitatile, iar acest loc ramane, deocamdata, societatea civila, mediul profesional de analiza, de politica internationala, de comunicare etc.

Nu “renunt”, nu m-am ofilit ca am dat de greu, nu e o alegere existentiala intre a fi sau a nu fi in politica, nu sunt razgaiata.

In continuare voi sprijini si voi vota Alianta 2020 si va sfatuiesc pe toti s-o faceti. Sper ca PLUS si USR sa fuzioneze, sa creasca, sa devina o constructie sustenabila, pentru ca politica romaneasca are nevoie de asanare si de schimbare de paradigma. Voi continua sa incerc sa construiesc un mediu politic care, in alt moment, sa imi ofere contextul propice de a face tot ce stiu mai bine in serviciul public - iar atunci voi reveni si ma voi implica din nou.

PS. Nu, nu are legatura cu retragerea lui Valeriu Nicolae. Nu am discutat, dar nu cred ca motivele noastre coincid. Imi dau seama ca e o suprapunere nefericita a deciziilor noastre - a mea era insa luata de mai mult timp, am sperat sa existe un moment mai “bun” de a o comunica, dar am constatat intre timp ca acest moment nu apare niciodata.

PPS. Multumesc colegilor din Alianta 2020 pt experienta valoroasa si le urez succes in alegeri!”, e mesajul transmis de Oana Popescu.