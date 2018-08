ULTIMA ORĂ - Andreea Cosma, o nouă plângere penală pe numele lui Lucian Onea la Parchetul General

Deputatul PSD Andreea Cosma a ajuns, miercuri, la Parchetul General, unde va depune o nouă plângere nouă împotriva lui Lucian Onea.

„O nouă plângere penală cu solicitarea de extindere de urmărire penală care privește extindere cu privire la persoana inculpatului Onea Lucian, pentru săvârșirea de noi fapte și cu privire la persoane, procurorul Deaconu Giluela, de la DNA Ploiești vivavi de care am mai formulat o plângere penală cu ceva timp în urmă. Am scris referitor la Giluela Deaconu că a săvârșit fapte similare și în același context, represiune nedreaptă și cercetare abuzivă. A apărut un articol de presă cu niște înregistrări din DNA Ploiești. Era o înregistrare între Răzvan Alexe și polițistul judiciar Florea Gabriela. Același polițist vizavi de care am solicitat ministrului de Interne să facă o cerere de suspendare din funcția de la DNA. (...) Era o discuție în care Răzvan Alexe spune că a fost pus de către procurorul Diaconu Giluela să planteze o probă în dosarul fostului senator Volosevici”, a declarat deputatul Andreea Cosma, la sediul Parchetului General.