ULTIMA ORĂ Anunțul lui Nelu Tătaru aruncă România în aer: 'Vom depune moțiune de cenzură, nu se va ține niciun scrutin electoral'

Nelu Tătaru a anunțat că Guvernul are în analiză posibilitatea ca persoanele de peste 65 de ani să fie carantinați, după ridicarea stării de urgență. „Ne-am gandit efectiv si la niste metode sa ii ducem intr-un hotel, sa ramana într-o camera cu tot confortul in care sa vina cineva si stea sa aiba grijă de ei. Ne-am gandit si la asta dar rămâne în funcție de evoluție (...) daca trebuie protejati ca nu-si mai gasesc linistea nici in casele lor, atunci aceste spatii le vom gasi in hoteluri”, a spus, la Realitatea PLUS, Nelu Tătaru, pentru ca ulterior să infirme.

Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, a amenințat, luni seara, la România TV, că dacă Guvernul Ludovic Orban îi bagă în carantină pe românii de peste 65 de ani, partidul său va depune o moțiune de cenzură și a avertizat că nu va avea loc niciun scrutin electoral programat, alegeri locale sau parlamentare, dacă o categorie de vârstă va fi carantinată.

”Dacă cei de peste 65 de ani vor fi mutați sau carantinați, vom deține o moțiune de cenzură și niciun scrutin electoral nu se va ține, dacă populația României nu se poate prezenta la vot. Eu citesc în cheie electorală, nu electorală. Românii nu au de ce să fie duși în carantină, luați din case și mutați în alte case.”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

