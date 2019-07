ULTIMA ORĂ: Autorul crimei din Ilfov a fost găsit de poliţişti

Poliția anunță că a fost identificat autorul crimei din Ilfov, acolo unde un muncitor a găsit, într-o grămadă de moloz, un cadavru împachetat într-o pătură și lipit cu bandă adezivă.

"In urma efectuării, cu celeritate, de activități specifice informativ-operative, polițiștii din Ilfov, cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul Omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au depistat si identificat autorul faptei. In prezent, acesta se afla in custodia Politiei", se arată în comunicatul IPJ Ilfov.

Un cadavru învelit într-o pătură și legat cu bandă adezivă a fost găsit într-o grămadă de moloz în timp ce aceasta era descărcată de un bărbat în Ilfov.

Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov a constituit o echipă operativă de lucru, formată din ofiteri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, polițiști criminaliști, grupa operativă împreună cu șeful Poliției orașului Măgurele, polițiști de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, precum și alte forțe operative.