ULTIMA ORĂ Chiar înainte de US Open, Simona Halep a anunțat că SE RETRAGE de la New Haven - VIDEO

Simona Halep s-a accidentat, în finala pierdută la Cincinnati! Liderul mondial a anunțat că se retrage de la Connecticut Open. Halep a spus că are o problemă la călcâiul lui Ahile și se va odihni săptămâna aceasta pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2018.

"Din păcate, numărul 1 mondial, Simona Halep, s-a retras de la Connecticut Open din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile de la piciorul drept. Fă-te bine repede, Simona! Sperăm să te revedem aici, la New Haven, în 2019", au scris organizatorii turneului pe Twitter.

"Îmi pare atât de rău pentru turneu şi fani, dar nu voi fi capabilă să joc la @connecticutopen în această săptămână. Sper să fiu prezentă anul viitor", a scris Simona, într-un mesaj pe Twitter.

Simona ar fi trebuit să joace la New Haven direct în turul secund cu învingătoarea meciului dintre Ana Bogdan și Camila Giorgi. Sportiva noastra va susține, în curând, la New Haven o conferință de presă unde va oferi mai multe detalii despre starea sa de sănătate.

Unfortunately world No.1 @Simona_Halep has withdrawn from #CTOpenTennis with a right achilles injury. She will be giving a press conference on site in #NHV at 2.30pm. Get well soon Simona. We hope to see you back here in New Haven in 2019. pic.twitter.com/VJgSxLeihO